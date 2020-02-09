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MHP'den depremzedelere yardım

MHP Baskil İlçe Başkanlığı, depremzedelere yardım dağıttı.

09.02.2020 11:48 | Son Güncelleme: 09.02.2020 11:48MHP'den depremzedelere yardım
MHP İlçe Başkanlığı, depremzedelere yardım dağıttı.
'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından MHP Baskil İlçe Başkanlığı, battaniye, kıyafet ve gıdadan oluşan yardım malzemelerini ilçe ve köylerinde dağıtttı.
MHP Baskil İlçe Başkanı Vehbi Genç, "AFAD koordinasyonunda depremzedelere destek sunuyoruz. Yardım kampanyasında topladığımız battaniye kıyafet ve gıda maddelerinden oluşan yardım malzemelerini ulaştırıyoruz. Yardım kampanyasına destek veren Cumayeri Belediyesi başta olmak üzere hayırseverlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Elazığ, Baskil, MHP, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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