Devlet Bahçeli'nin durumu kritik iddialarına MHP'den yalanlama: Sağlık durumu iyi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna ilişkin iddiaları yalanladı.

Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, akşam saatlerinden itibaren bazı internet sitelerinde ve sosyal medyada Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin haberler yer aldığını belirtti.

"BU MAKSATLI İDDİA ALÇAKÇA BİR YALAN"

Bahçeli'nin hastaneye kaldırıldığına ve durumunun kritik olduğuna dair iddiaların asılsız olduğunu vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:

"Kemal Özkiraz isimli bir müptezelin odağında olduğu anlaşılan spekülasyon ve kaos amaçlı bu tür uydurma haberlere itibar edilmemelidir. Camiamızda infial yaratmak, fitne ateşini harlamak için ortaya atılmış olan bu maksatlı iddia, alçakça üretilmiş bir yalandan ibarettir.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu, kendisinin siyasetten uzaklaşmasını umanları ye'se sürükleyecek, meydanı boş bulmayı bekleyenleri hayal kırıklığına uğratacak kadar iyidir."

BAHÇELİ, MECLİS AÇILIŞINA KATILMAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine TBMM'nin nin yeni yasama yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerine katılamamıştı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.