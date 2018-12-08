MHP'den Gaziantep'te Kadın Aday

08 Aralık 2018 Cumartesi 16:14



08 Aralık 2018 Cumartesi 16:14

Gaziantep'te mevcut Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını yürüten Fatma Şahin'den sonra Mezine Sırakaya'nın da adaylığı açıklandı. Evli ve 3 çocuk annesi Mezine Sırakaya, MHP'nin Şehitkamil'den belediye başkan adayı oldu.Kadınlar için ayrı önemi bulunan Gaziantep'te kadın siyasetçilerin sayısı artıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevini yürüten ve mevcut Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Ak Parti'den Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilmesinin ardından bir kadın aday da MHP'den çıktı. Şehitkamil Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Mezine Sırakaya, MHP'nin bölgedeki ilk kadın belediye başkanı adayı oldu. 21 akıllı proje ile Şehitkamil'i yönetmeye hazır olduğunu kaydeden Mezine Sırakaya, "Amacımız Gaziantep'te yaşayan vatandaşlarımıza hiçbir ayrım yapmadan kucaklamak, sevmek, insanca yaşama şartlarına kavuşturmak ve en iyi hizmeti almalarını sağlamaktır. Biz ülkücüler yüksek vazife duygusu ve şuuruyla hareket ederiz. Bizi güçlü yapan iman, Ülkü, fikir aşkıdır. Türk Milletinin ve Devletinin teminatı gençlerimiz önceliğimizdir. Çok çalışacağız ve başaracağız. Zafere giden yolun ne kadar meşakkatli olduğunu bizler çok iyi biliriz. Çilesi çekilmeyen davanın aşkı olmaz. Aşk olmayan davanın da çilesi olmaz. Biz ne hileler gördük, ne badireler atlattık. Biz geçtiğimiz her yerde iz bıraktık. Bundan dolayıdır ki, Şehitkamil'e de iz bırakmaya geliyoruz. Bizim derdimiz Türk Milletini mülk sahibi yapmaktır. Ötesini tartışmayız bile. Cesaret, yüreklilik, atılganlık, azim ve inançla bu yola çıktım. Şehrimizin sorunlarını yakinen takip ediyorum. İki dönem Milletvekili adayı olarak sokak sokak, mahalle mahalle gezdim. Nerede ne yapacağımızı biliyoruz. Şehitkamil'i örnek kent haline getirecek akılı projelerimiz var ancak şehrimizin asıl sahibi siz vatandaşlarımızın istek ve dileklerini fikrini sormadan, STK'ların fikrini almadan kararlar almayacağız. Üretken Belediyecilik anlayışı ile hareket ederek hep birlikte üreteceğiz, teknoloji çağında dijital ve akılı şehir modelini uygulamaya koyacağız. 21 proje ve daha fazlasıyla Şehitkamil'i yönetmeye Belediyeyi almaya hazırım.Lider ülke Türkiye hedefine giden yolda vatandaşlarımızın hizmet beklentilerini dikkate alan bir anlayışla, bugüne kadar sorumluluk aldığımız tüm görevlerde ortaya koyduğumuz yönetim yeteneklerimizi bir değerler manzumesi olarak Şehitkamil ilçemizde vatandaşlarımızın istifadesine sunmak istiyoruz. Milliyetçi Hareket Partisine özgü bir yerel yönetim modeli olan, "Üreten Belediyecilik" modelini vatandaşlarımızın bize olan teveccühü ile birlikte 1 Nisan günü inşallah Şehitkamil İlçemizde uygulamaya başlamak istiyoruz. Ayrıştıran değil, birleştiren Belediye olacağız. Belediyenin kapısı vatandaşlarımıza sonuna kadar açık olacak. Biz Üretmeye, sorun çözmeye hizmet etmeye geliyoruz" dedi.Kebap kentinde bedava kömür sözüMezine sırakaya, göreve seçilmesi halinde ise engellilerden, kadın ve erkeklere kadar ayrım yapmadan herkesime hizmet edeceklerini belirterek, hayata geçirecekleri önemli projelerden birinin ise mangal kömürü dağıtımı olacağını ifade etti. Sırakaya, "Kebap şehri kentimizin Mesire alanlarında ücretsiz mangal kömürü dağıtacağım. Bu proje kapsamında çevre bilinci oluşturacak çalışmalar yapacağım" dedi.Gaziantep'i kadınların da rahat yaşayabileceği bir kent haline getirmeyi de arzuladığını belirten Sırakaya her mahalleye sensörlü çöp bantları da kuracaklarını ifade etti. - GAZİANTEP