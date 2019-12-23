MHP'den ihraç edilen vekil, Ali Babacan'ın partisine katılacak

TBMM'ye 11'inci parti olarak girecek olan Ali Babacan'ın partisine sürpriz isimler katılmaya devam ediyor. MHP'den ihraç edilen ve şu anda Samsun Bağımsız Milletvekili olan Erhan Usta'nın, Ali Babacan'ın partisine katılacağı öğrenildi.

BABACAN İLE BİRLİKTE HAREKET EDİYOR

Ali Babacan'ın, partisini yeni yılda kurması bekleniyor. Tarafsız Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta, Babacan'ın partisine geçecek. Edinilen bilgiye göre Usta, Babacan ile beraber hareket edip yeni kurulacak partiye katılacak.

MHP'DEN İHRAÇ EDİLMİŞTİ

Ekonomist, planlama uzmanı olan Usta, MHP'den 25. 26. ve 27. dönemde Samsun milletvekili seçildi. İki yıl süreyle MHP Grup Başkanvekili olarak görev yapan Usta, Meclis'te Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkındaki önergeye "evet" oyu vermişti.

Erhan Usta, "Jest ile rest arasında bir harf farkı var. İttifak olmazsa olmazımız değil" diyerek Samsun'da 7 belediye istediklerini ancak AKP'nin 2 belediye verdiğini söylemişti. Usta bu söylemlerinden sonra MHP'den ihraç edilmişti.

ERHAN USTA KİMDİR?

1966 yılında Havza'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini memleketi Havza'da yaptı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümünü bitirdi. ABD Northeastern Üniversitesinde İktisat Politikası ve Planlama dalında bölüm birincisi olarak master derecesi aldı. Celal Bayar Üniversitesi İktisat Ana Bilim Dalında doktora çalışması devam etmektedir.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda (Kalkınma Bakanlığı) Uzman Yardımcısı, Uzman, Daire Başkanı, Genel Müdür, Müsteşar Yardımcısı olarak görev yaptı. İstanbul Finans Merkezi Koordinatör Yardımcılığının yanı sıra 10 yıl süreyle İç Denetim Koordinasyon Kurulu Üyeliği, kamu şirketlerinde yönetim kurulu üyelikleri; görevi gereği finans, vergi, muhasebe, sağlık, ilaç gibi alanlarda birçok kurul, komisyon ve konseyde başkan ve üye olarak çalıştı. Son 10 yılda, kalkınma planı, orta vadeli programlar ve makro ekonomik politika hazırlıklarının teknik koordinasyonunu yürüttü.

25 ve 26 ve 27'nci dönemde Samsun Milletvekili seçildi. MHP Grup Başkanvekili olarak görev yaptı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Usta, evli ve 3 çocuk babasıdır.