15.06.2019 12:25
Haberler»Güncel » Haber

MHP'den İstanbul videosu

MHP

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğuyla ilgili video paylaşıldı.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğuyla ilgili video paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla dün akşam İstanbul'a geldi. İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı. Partililerle burada tek tek tokalaşan Bahçeli daha sonra MHP İstanbul İl Binası'na geçti. Bugün ise MHP'nin twitter hesabından Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğunu içeren video paylaşıldı. Mehter marşı eşliğinde yayınlanan videoda Bahçeli'nin konvoyunun  yolculuğundan bölümler yer alıyor.


Kaynak: DHA
DHA, Ankara, MHP, İstanbul, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:32 Varank'tan iş fikri olan gençlere 'çağrı'
13:32 "Ambalajın geri dönüşümü ekonomiye katkı sağlıyor"
13:32 OSD: Üretim 5 ayda yüzde 12 düştü
13:32 Süleyman Soylu: "Bu yıl 50 bin düzensiz ve kaçak göçmeni göndereceğiz"
13:32 "En havalı" Babalar Günü kutlaması
13:32 Kamyonetin çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı
13:32 Vali Varol, birinci olan asker kızının babasıyla görüştü