15.06.2019 12:27
Haberler»Güncel » Haber

MHP'DEN İSTANBUL VİDEOSU

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğuyla ilgili video paylaşıldı.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA- MİLLİYETÇİ Harekat Partisi (MHP)'nin sosyal medya hesabından, Devlet Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğuyla ilgili video paylaşıldı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri kapsamında çalışmalar yürütmek amacıyla dün akşam İstanbul'a geldi. İstanbul'daki çalışmalarının 3 gün süreceği öğrenilen Bahçeli'yi partililer Çamlıca gişelerinde karşıladı. Partililerle burada tek tek tokalaşan Bahçeli daha sonra MHP İstanbul İl Binası'na geçti. Bugün ise MHP'nin twitter hesabından Bahçeli'nin Ankara'dan İstanbul'a yolculuğunu içeren video paylaşıldı. Mehter marşı eşliğinde yayınlanan videoda Bahçeli'nin konvoyunun yolculuğundan bölümler yer alıyor.MHP'DEN İSTANBUL VİDEOSU
Kaynak: DHA
Ankara, Devlet Bahçeli, MHP, İstanbul, Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:31 Mardin'in Bagok Dağı'na piknikçi akını
13:31 Ruslar, yaşadıkları topluma hızlı adapte oluyor
13:31 İtfaiye ekipleri toprağa gömülü halde buldukları kediyi kurtardı
13:30 İBB'den Babalar Günü'ne özel etkinlikler
13:30 Bakan Varank'tan genç girişimcilere müjde
13:30 Bursaspor'da olağanüstü genel kurul ertelendi
13:30 Dünyanın yarısı meteoroloji bilgisini Çin'e ait uydulardan alıyor