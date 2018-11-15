MHP'den "İttifak" Açıklaması

15 Kasım 2018 Perşembe 16:56



15 Kasım 2018 Perşembe 16:56

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti için 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde durumun hiç de iyi görünmediğini gerek anketlerin gerekse sokağın alarm verdiğini iddia etti.Enginyurt, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Ordu'da Tekkiraz, Güzelyurt, İlküvez, Alankent, Tepealan ve Salman adıyla 6 yeni ilçe kurulmasına ilişkin kanun teklifini TBMM Başkanlığına sunduğunu belirtti.800 bin nüfusa sahip Ordu'nun, 19 ilçesi, yaklaşık 800 mahallesi bulunduğunu dile getiren Enginyurt, şehrin son 16 yıldır uygulanan ekonomik ve sosyal politikalar nedeniyle göç verdiğini vurguladı.Ordu'nun eski günlerine dönebilmesi, İstanbul'da yaşayan 700 bin Ordulunun büyük kısmının tekrar kente dönüş yapması için gayret gösterdiklerine işaret eden Enginyurt, bu konuda özellikle AK Parti hükümetinden destek beklediklerini bildirdi.Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Enginyurt, yerel seçimlerde MHP'nin belediye başkan adaylarına ilişkin soru üzerine, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Cumhur İttifakı'na önem atfettiğine dikkati çekti.Bahçeli'nin, "Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde yüzde 50 oy oranının altına düşmesinin, Türkiye'de bir meşruiyet tartışması başlatabileceğini, başkanlık sisteminin tartışılır hale gelebileceğini" söylediğini aktaran Enginyurt, "Cumhur İttifakı'nı desteklemek kaydıyla yerel seçimlerde Türkiye'nin her yerinde aday çıkaracağız." diye konuştu.Yerel seçimlerde CHP-İYİ Parti ittifakı"Yerel seçimlerde CHP ile İYİ Parti arasında iş birliği olması durumunda, bu konuda AK Parti ve MHP arasında yeni bir süreç başlar mı?" sorusu üzerine Enginyurt, bu iş birliğinin yalnızca CHP ile İYİ Parti arasında değil, kanaatlerine göre Türkiye'nin birçok yerinde CHP ve HDP arasında da olacağını savundu.Uyarmak istedikleri noktanın bu olduğunun altını çizen Enginyurt, şöyle devam etti:"Biz diyoruz ki birileri Cumhur İttifakı'nın halkın gözünde, 31 Mart'ta tartışılır konuma getirmek için her türlü ittifakı yapmaktan çekinmiyorsa öyleyse Cumhur İttifakı'nı kuranların da bu millete karşı borçları, vazifeleri vardır. Bunların en başında da Cumhur İttifakı'nı korumak, kollamak, mevcudiyetini ve hayatiyetini devam ettirmektir. Bunun için yapılması gereken şey çok zor değildir. Andımız konusunda tartışmaları büyütecek açıklamalar yapmak, bir meczuba sahip çıkmak, Türkçülük üzerinden Türk milliyetçiliğine saldırmak ve bu Cumhuriyetin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e sürekli saldırılar yapmak yerine bu ülkede birliği, beraberliği, bu milletin, bu devletin tekliği noktasında ısrarlı olanların, Türk milletinin değerlerine sahip çıktığını göstermesi, bu ittifakın devam etmesi için çok yeterli bir sebeptir."Erbaş'ın Mısıroğlu'nu ziyaretiEnginyurt, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Kadir Mısıroğlu'nu ziyaretine ilişkin soru üzerine, başta MHP Genel Başkanı Bahçeli olmak üzere Diyanet İşleri Başkanı'na eleştiri getirenlerin hiçbirinin, bunun, "insani ziyaret" olduğu noktasında olmadığını dile getirdi.Herkesin, istediğini ziyaret edebileceğini ifade eden Enginyurt, şu değerlendirmede bulundu:"İmralı'daki Apo da dahil herkesin, herkesi ziyaret etme hakkı var ama 10 Kasım'dan bir gün önce, 'Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıtkabir'ine gitmek yerine kenefe gitmeyi teklif edecek, Mehmet Akif Ersoy'a en ağır hakareti yapacak, Yunanlı'ya iltifat edecek' kadar... Tarih bilgisi de olmayan, bir dönem hac dolandırıcılığı yapmış, bundan dolayı da mahkum olmuş birini Diyanet İşleri Başkanı resmi kıyafetiyle ziyaret ederse bu, bizi ve Türk milletini derinden yaralar. Bugün gitseydi, çok seviyorsa dün gitseydi. Bunu bir mesaj olarak algıladık. Nitekim bu ziyaretin ardından eline balta alan Atatürk büstü arıyor. Canı sıkılan Atatürk büstünün üstüne çıkıyor. Kim bunlara cesaret verdi? Bence Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu davranışların ve fiillerin arkasında bir art niyet aramaları gerekir. Tıpkı 28 Şubat sürecinde olduğu gibi bir art niyet arasınlar. Kim bunlar? Dünün Müslüm Gündüz'leri, Fadime Şahin'leri tekrar ortaya çıkmışsa bundan ders alması gereken AK Parti iktidarıdır. MHP uyarı görevini yapmaktadır.""Herkes aklını başına alsın""Sözleriniz, 'Cumhur İttifakı, CHP-İYİ Parti ittifakına karşı sürmeli' olarak algılanabilir mi?" sorusuna Enginyurt, şu yanıtı verdi:"AK Parti için durum 31 Mart'ta hiç de iyi görünmüyor. Gerek anketler gerekse sokak alarm veriyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanı olmak üzere AK Parti hükümeti ve yetkililerine şunu net şekilde söyleyebiliriz: MHP, Cumhur İttifakı için bir kazançtır, kazanımdır. MHP ile birlikte girilecek bir seçimden büyük başarılar ortaya çıkacaktır, iyi neticeler, güzel sonuçlar alınacaktır. Aksini düşünmek bile istemiyorum. 31 Mart akşamı aksi olduğu takdirde birileri Külliye'de çok ağır zılgıtlar yiyebilir. Herkes aklını başına alsın."