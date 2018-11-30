MHP'den İzmir Aliağa Belediye Başkan Adayı Serkan Acar Kimdir?

2019 Yerel Seçimleri için MHP, İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı olarak Serkan Acar'ı seçti. Peki, Serkan Acar kimdir?

SERKAN ACAR KİMDİR?

Serkan Acar, 1976 yılında İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi. İlköğretimini Piyale İlkokulu'nda, ortaöğrenimini ise Bayraklı Ortaokulu'nda tamamlayan Acar, lise eğitimi sonrasında üniversite sınavlarında Türkiye sıralamasına girdi ve 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni tercih etti.

ÇEVRE BAKANLIĞIYLA PROJELER YAPTI

Çeşitli hukuk bürolarında çalıştıktan sonra kendi hukuk bürosunu açtı ve atık kabloların geri kazandırılması konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yaptı. Çevre Bakanlığı ile projeler yaparak, Türkiye'de ilk defa bu konuda lisans yapan kişi oldu.

ÇEVRE ÖDÜLÜNÜ KAZANDI

2007 yılında Ege Bölgesi Sanayiciler Odası tarafından çevre sağlığına verdikleri katkıdan dolayı "Çevre Ödülü "ne layık görülen Acar, bu konuyla ilgili yurt dışında da çalışmalarına devam etti ve tesisler kurdu. Evli ve 2 çocuk babası Serkan Acar, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den İzmir Aliağa Belediye Başkan adayı oldu.