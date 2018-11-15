MHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gösterilen Cengiz Ergün Kimdir?

Manisa'nın mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2019 yerel seçimlerine MHP'den tekrar büyükşehir belediye başkan adayı gösterildi. Cengiz Ergün kimdir?

CENGİZ ERGÜN KİMDİR?

Cengiz Ergün, 1960 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Muğla Üniversitesi İşletme Bölümü'nde tamamlayan Ergün, 1980 yılında mezun olarak iş hayatına giriş yaptı. Müteahhit olarak çalışan belediye başkanı, 1999-2000 futbol sezonun ikinci yarısında Manisaspor Kulübü Genel Kurulunda Başkan olarak seçildi. Başkan olarak yönetim kurulundakilerle 2004-2005 futbol sezonunda, tarihinde ilk defa Manisaspor'u Süper Lig'e taşıdı.

EN YÜKSEK OY ORANIYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

27 Aralık 2008 tarihinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Manisa Belediye Başkan Adayı belirlendi ve 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Manisa tarihinin en yüksek oyunu alarak Manisa Belediye Başkanı seçildi. 30 Mart 2014 Yerel Seçiminde yeniden MHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ergün 2019 seçimlerinde yine MHP'den belediye başkan adayı olarak gösterildi. Cengiz Ergün, 1981 yılında Şeyda Hanım ile evlendi ve Hande ile Merve isimlerinde iki kızı bulunuyor.