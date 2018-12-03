MHP'den Mansur Yavaş Çıkışı: Eleştirdiği CHP'nin Adayı Olmaya Çalışıyor

MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yerel seçimlerde CHP- İYİ Parti'nin Ankara için ortak adayı olarak konuşulan Mansur Yavaş için "MHP'den ayrılırken gerekçesi 'partiyi CHP'lileştirdiniz' olmuştu, şimdi CHP'nin adayı olmaya çalışıyor!" dedi.

"PARTİYİ "CHP'LİLEŞTİRDİNİZ" DEDİ, ŞİMDİ ADAY OLMAYA ÇALIŞIYOR"

MHP'li Sadir Durmaz, Habertürk'ten Kübra Par'ın "Ankara'da, sizin de destekleyeceğiniz eski bakan Mehmet Özhaseki'nin mi şansı daha fazla olur, yoksa CHP-İYİ Parti ortak adayı olarak girerse Mansur Yavaş'ın mı?" sorusuna şöyle cevap verdi;

Mansur Bey'in hiçbir koşulda şansı olmadığını düşünüyorum. Şöhreti kendisinin çok önünde olan bir konuma taşındı. Bizden ayrılırken en önemli gerekçesi, "Partiyi CHP'lileştirdiniz" olmuştu.Yani "Partiyi CHP'lileştirdiniz" dedi ama şimdi CHP'nin adayı olmaya çalışıyor. Burada CHP'nin acziyeti söz konusu; kendi tabanından, kendi anlayışından aday yapabileceği kimsenin kalmadığı anlaşılıyor. Mansur Bey, "Rozetsiz" diyerek esasında aday olduğu partiyi dışarıda bırakmaya çalışıyor. "Rozetsiz"in tek karşılığı bağımsız aday olmaktır. En iyi rozetsizlik bağımsızlıktır, Mansur Bey de bunu deneyebilir.

Sadir Durmaz

"BİZİM TABANIMIZDAN KESİNLİKLE DESTEK GÖRMEYECEĞİNE İNANIYORUM"

"CHP hakkındaki o değerlendirmesinin yanı sıra, Mansur Bey'e oy vereceklerin, CHP'nin bir taraftan HDP ile arka bahçe siyaseti yürüttüğünü, öbür taraftan da İYİ Parti ile buluştuğunu da bilmesi gerekiyor. Yani her ikisini bu süreçte ortaklaştırmaya çalışıyor. Mansur Bey'in bizim tabanımızdan kesinlikle hiçbir destek görmeyeceğine bütün samimiyetimle inanıyorum."