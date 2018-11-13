MHP'den MEB'e "Öğrenci Andı Savunması" Tepkisi

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
), Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) Öğrenci Andı'na yönelik savunmasında kullandığı bazı ifadelere tepki gösterdi.
MHP'den yapılan yazılı açıklamada, "MEB, Öğrenci Andımız savunmasında şöyle demişti: 'Türkler kendi çağdaşı unsurlara göre ulus bilincine en geç ulaşan topluluktur.' Yazıklar olsun. Bir ülkenin eğitim bakanlığının tarih bilgisinden ve tarih bilincinden bu kadar uzak olması hayal bile edilemez. MEB'e 2250 yıl önce Milli Eğitim Bakanlığının gerçek dışı değerlendirmesine Hun İmparatoru cevap vermişti. 'Ok ve yay gerebilen kavimleri bir aile gibi birleştirdim; Şimdi onlar Hun oldular.' Mete Han
" denildi.
Açıklamada, "Bilge Kağan
da binlerce yıl önce bu gayri milli düşünceye Orta Asya
bozkırlarından şöyle cevap vermişti: 'Ey Türk! Senin ilini ve töreni kim bozabilir.' Başında milli sıfatı olan eğitim bakanlığının Türk milletine karşı yapmış olduğu bu hakareti, hasım bir ülkenin eğitim bakanlığı yetkililer bile yapmaz. Bu bir savunma değil, adeta aşağılamadır. Konunun takipçisi olacağız" ifadelerine yer verildi.
(İHA)
Milliyetçi Hareket Partisi