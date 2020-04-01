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MHP'den sağlık çalışanlarına ve evden çıkamayanlara sebze desteği

Antalya'nın Serik ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı tarafından sağlık çalışanlarıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara domates ve salatalık yardımında bulundu.

01.04.2020 16:44 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:44
MHP'den sağlık çalışanlarına ve evden çıkamayanlara sebze desteği

Antalya 'nın Serik ilçesinde MHP İlçe Teşkilatı tarafından sağlık çalışanlarıyla evlerinden çıkamayan vatandaşlara domates ve salatalık yardımında bulundu.

MHP Serik İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun önderliğinde Serik Devlet Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarına ve koronavirüs (Covid-19) nedeniyle evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara domates ve salatalık yardımında bulunuldu. MHP Serik ilçe başkanlığınca görevlendirilen ekip, 4 ton domates ve 4 ton salatalığın 1 tonunu Serik Devlet Hastanesi'nde çalışan sağlık görevlilerine, kalanları ise mahalle muhtarlıkları vasıtasıyla evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Serik Devlet Hastanesi'nde dağıtım sırasında hazır bulunan MHP İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, amaçlarının en az 1000 aileye ulaşmak olduğunu söyledi. Gece gündüz demeden kendi sağlıklarını hiçe sayarak hizmet eden sağlık çalışanlarına minnet duyduklarını belirten Coşkun, "Sağlık görevlilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Kendilerini alkışlıyoruz. Bir nebze de olsa faydamız dokunduysa ne mutlu bize. Paketler halinde hazırladığımız domates ve salatalıkları mahalle muhtarlarımızın da vasıtasıyla evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlara en az bin aileye ulaştıracağız. Biz bize yeteriz Türkiye'm. Biz bize yeteriz Serik" dedi.

Serik Devlet Hastanesi'ndeki dağıtımın ardından ekipler mahallelerdeki ailelere dağıtım işlemine başladı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Antalya, serik, MHP, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››MHP'den sağlık çalışanlarına ve evden çıkamayanlara sebze desteği - Haberler

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