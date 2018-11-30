MHP'den Samsun Alaçam Belediye Başkan Adayı İlyas Acar Kimdir?

2019 Yerel Seçimleri için MHP, Samsun Alaçam Belediye Başkan adayı olarak İlyas Acar'ı seçti. Peki, başkan adayı İlyas Acar kimdir?
İLYAS ACAR KİMDİR?
İlyas Acar, 21 Mayıs 1968 yılında Samsun Alaçam'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise tahsilimi Alaçam'da tamamlayan Acar, 1988 yılında Van - Çaldıran'da askerliğini tamamlayarak, 1991-92-93 ve 94 yıllarında Alaçam İlçesi, Gökçeağaç Oymağı, Bahşioymağı ve Pelitbükü köylerinde vekil öğretmenlik görevlerinde bulundu.
ALAÇAM BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ
Evli iki çocuk babası İlyas Acar, 2009 Yerel Seçimlerinde MHP'den Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkanı seçilmişti. İlyas Acar, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan adayı seçildi.
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