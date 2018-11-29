MHP'den Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan Adayı Olan Mehmet Fatih Bucak Kimdir?

Bucak aşiretinin önde gelen isimlerinden Fatih Mehmet Bucak, 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den Siverek İlçesi Belediye Başkan adayı seçildi. Peki, Fatih Mehmet Bucak kimdir?

FATİH MEHMET BUCAK KİMDİR?

Fatih Mehmet Bucak 1968 yılının Temmuz ayında Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde dünyaya geldi. Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünde tamamladı.

ŞANLIURFASPOR'UN BAŞKANLIĞINI YAPTI

Kürtçe, Zazaca İngilizce bilen Fatih Mehmet Bucak, ekonomist ve çiftçidir.Bir dönem Şanlıurfaspor Kulübü Başkanlığını yaptı. 2015 yılın 7 Haziran'da yapılan seçimlerde Şanlıurfa'da bağımsız Milletvekili adayı olarak seçime girdi. 2015 Genel Seçimlerinde de AKP'den 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

BURCU ÇETİNKAYA İLE EVLENDİ

Mehmet Fatih Bucak, ünlü rallici Burcu Çetinkaya ile 2015 yılında evlendi ve bu evlilikten bir çocuğu bulunuyor. Bucak, 2019'da yapılacak Yerel Seçimlerde MHP'den Şanlıurfa Siverek Belediye Başkan adayı seçildi.