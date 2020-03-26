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MHP'den 'SaygılıOl' paylaşımı

MHP'den 'SaygılıOl' paylaşımı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bulunduğu halde dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yapılan saygısız davranışları konu alan bir video yayımlayarak, 'SaygılıOl' mesajı verdi.

26.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 26.03.2020 13:09
MHP'den 'SaygılıOl' paylaşımı
ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), korona virüs tedbirleri çerçevesinde sokağa çıkma yasağı bulunduğu halde dışarı çıkan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yapılan saygısız davranışları konu alan bir video yayımlayarak, 'SaygılıOl' mesajı verdi.
MHP'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşılan videoda, Ankara, İstanbul ve Türkiye genelinde yaşlı vatandaşlara yapılan saygısız davranışların yanı sıra gençlerin 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yaptığı davranışların yanlış olduğu anlatılıyor. Videonun sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bir milletin yaşlı vatandaşlarına ve emeklilerine karşı tutumu, o milletin yaşama kudretinin en önemli kıstasıdır" ve "Geçmişte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalışmış olanlara karşı minnet hissi duymayan bir milletin geleceğe güvenle bakmaya hakkı yoktur" sözleri hatırlatılıyor. MHP’den ’SaygılıOl’ paylaşımı

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, MHP, Genel

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MHP'den 'SaygılıOl' paylaşımı

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