MHP'den, 125 Bin TL Nafaka Alan Şeyma Subaşı'na Kötü Haber!

MHP, Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı'nı da yakından ilgilendiren süresiz nafaka sisteminin değiştirilmesi için seçimden sonra Meclis'e teklif sunacağını açıklayınca gözler Subaşı'na çevrildi.

NAFAKA ÖDEMESİ 5 YIL İLE SINIRLANDIRILACAK

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak 125 bin TL nafaka almaya başlayan Şeyma Subaşı'na MHP'den kötü haber geldi. MHP'nin 31 Mart Seçimlerinin ardından Melis'e sunacağı kanun teklifine göre, Nafaka alan kadın-erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesi en fazla 5 yıl ile sınırlandırılacak. MHP'nin hazırladığı teklife göre 5 yılın sonunda mahkemeler aracılığıyla nafaka durumu yeniden değerlendirilecek. Nafakanın devamı öngörüldüğünde ise ödeme artık kamu tarafından yapılacak.

"ŞEYMA'NIN NAFAKAYA İHTİYACI YOK"

MHP'nin kanun teklifini açıklamasının ardından gözler Şeyma Subaşı'nın çevrildi. Bir sosyal medya kullanıcısı olayla ilgili, "Şeyma Subaşı hapı yuttu. Neyse 5 yıl keyfine baksın." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Zaten Şeyma'nın nafakaya filan ihtiyacı yok." yorumunu yaptı.