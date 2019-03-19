19 Mart 2019, 22:43
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MHP'den, 125 Bin TL Nafaka Alan Şeyma Subaşı'na Kötü Haber!

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak, 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı'na MHP'den kötü haber geldi. MHP seçimden sonra Şeyma'yı yakından ilgilendiren süresiz nafaka sisteminin değiştirilmesi için Meclis'e teklif sunacak.

MHP, Acun Ilıcalı'dan aylık 125 bin lira nafaka alan Şeyma Subaşı'nı da yakından ilgilendiren süresiz nafaka sisteminin değiştirilmesi için seçimden sonra Meclis'e teklif sunacağını açıklayınca gözler Subaşı'na çevrildi.

NAFAKA ÖDEMESİ 5 YIL İLE SINIRLANDIRILACAK

Geçtiğimiz yıl Acun Ilıcalı'dan boşanarak 125 bin TL nafaka almaya başlayan Şeyma Subaşı'na MHP'den kötü haber geldi. MHP'nin 31 Mart Seçimlerinin ardından Melis'e sunacağı kanun teklifine göre, Nafaka alan kadın-erkeğin mali durumunda değişiklik olmaması, yeniden evlenmeme gibi durumlarda nafaka ödemesi en fazla 5 yıl ile sınırlandırılacak. MHP'nin hazırladığı teklife göre 5 yılın sonunda mahkemeler aracılığıyla nafaka durumu yeniden değerlendirilecek. Nafakanın devamı öngörüldüğünde ise ödeme artık kamu tarafından yapılacak.

"ŞEYMA'NIN NAFAKAYA İHTİYACI YOK"

MHP'nin kanun teklifini açıklamasının ardından gözler Şeyma Subaşı'nın çevrildi. Bir sosyal medya kullanıcısı olayla ilgili, "Şeyma Subaşı hapı yuttu. Neyse 5 yıl keyfine baksın." yorumunu yaptı. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Zaten Şeyma'nın nafakaya filan ihtiyacı yok." yorumunu yaptı.

Acun Ilıcalı, Subaşı, Şeyma Subaşı, MHP, Magazin



YORUMLAR (26)
BEZ TORBA ÇAY BEDAVA KAPMA YARIŞI: Mhp nin başına geldiği günden bu güne Allah aşkına hayırlı bir işi oldu mu hele son yıllarda iyice ayağa düştü.
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ÜLKÜCÜLÜĞÜ AYAĞA DÜŞÜRDÜ: Boş işler müdürü yaşlanınca çocuk gibi konuşmaya başladı eski Mhp li olarak üzülüyoruz.
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TUNCTUNC: ANDIMIZA MERAKLI OLANLAR NE DIYOR ANDIMIZ. ! TÜRKÜM´DOGRUYUM´CALI$KANIM. . TÜRKÜM PEKI EYVALLAH. CALI$KANIM ONADA EYVALLAH . . PEKI DOGRUMUYUZ. ??? ATATÜRKCÜLER DOGRUMUYUZ ULENNNGG::. !!!!
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SERHAT: Siz bu sozunuzde durun Allah razi olsun deriz biz halk olarak .... Nafaka illeti kanayan yaramizdir..
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KAMİL: acun vermesin nafakasını aramızda toplayalım garibana
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