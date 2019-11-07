Haberler » Politika » MHP'den sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna karşı kanun teklifi

MHP'den sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna karşı kanun teklifi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna caydırıcı cezalar getirilmesi için parti olarak Meclise kanun teklifi sunduklarını söyledi.

07.11.2019 15:28 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:33 MHP'den sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna karşı kanun teklifi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, sosyal medyada nefret ve ayrımcılık suçuna caydırıcı cezalar getirilmesi için parti olarak Meclise kanun teklifi sunduklarını söyledi.

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, insanların sanal platformlarda çok zaman geçirdiğini belirterek, sanal ortamda nefret söylemine dikkat çekti. Erdem, "Cezai müeyyideler var ama uygulanabilirliği noktasında sorun yaşanıyor. Kişiler, 'ben yayınlamadım başkası yayınladı', 'hesabım ele geçirildi' diyor. Nefret ve ayrımcılık suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesine caydırıcı cezanın getirilmesine yönelik MHP olarak bir kanun teklifi verdik. Teklife göre nefreti yazılı ve görsel olarak sosyal medya platformları üzerinden yayan, teşvik eden, yücelten ya da güçlendiren ifadelerde bulunduğu tespit edilen kişiler, kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması şartı aranmaksızın bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak" diye konuştu.

Erdem, İstanbul Fatih'te dört kardeşin intiharına ilişkin soru üzerine ise, "Siyanür gibi maddelere kolay ulaşımın engellenmesi gerekiyor. Türkiye'de intihar vakalarının artışı ve insanların bu buhrana neden sürüklendiğinin sebeplerinin araştırılmasına ilişkin MHP'nin ortaya koyduğu bir irade var. Hiçbir insan canı kıymetsiz değildir" dedi. - ANKARA

İstanbul, MHP, Politika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Haberleri
20:56   7 ay önce evlendiği eşi banyoya saat görünümlü gizli kamera koymuş
20:55   Mete Yarar'dan 'Oyun Bozan Türkiye'den, Oyun Kuran Türkiye'ye' konferansı
20:50   CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi'den "sansür" tepkisi
20:40   TBMM'de Zazaca konuşan HDP'li vekile tepki
20:20   Bakan Soylu'nun Meclis'teki "göç yönetimi" bilgilendirmesi
13:43   Erdoğan'ın "Esefle kınıyorum" dediği Arınç'tan yanıt geldi: Cumhurbaşkanımızın eleştirisini saygıyla karşılıyorum
12:52   Avrupa Parlamentosu üyesi Zdechovsky, HDP önündeki anneleri ziyaret edecek
00:39   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump tweeti: Görüşmenin hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum
00:00   Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan mektup açıklaması: Cevabımızı sahada verdik
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 21:03:27