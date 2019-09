MHP'den Yazıhan ilçesine ziyaret

İlçe gezilerine ara vermeden devam eden MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar'ın son durağı Yazıhan ilçesi oldu.Yazıhan'da incelemelerde bulunan MHP heyeti, sadece seçim öncesinde değil her zaman ilçeleri önemsediklerini belirterek bu tür ilçe gezilerine devam edeceklerini söylediler.Milletvekili Fendoğlu ve İl Başkanı Avşar ile MHP yönetimi Yazıhan'da ilk olarak MHP Yazıhan İlçe teşkilatını ziyaret ettiler. Burada ilk olarak söz alan MHP Yazıhan İlçe Başkanı Basri Kaya, "İl Başkanımızı ve Milletvekilimizi Yazıhan'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Yazıhan ile ilgili tüm sorunlarımızı İl Başkanımız ve Milletvekilimiz ile birlikte çözeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.MHP İl Başkanı Avşar ise MHP'nin geçmişini inkar etmeyen, geleceğini ise ihmal etmeyen bir hareket olduğunu dile getirerek "Ufkumuz her zaman açık olmuştur ve tarih bizi hiç yanıltmamıştır. Bugün attığımız adımların ne kadar doğru olduğu yakın zamanda anlaşılacaktır." dedi.Avşar, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Sevgili ülküdaşlarım, muhabbetimiz daim, devletimiz ebed müddet olsun. Ülkü devleri arasındaki gönül köprülerini yıkmaya çalışanlarla mücadelemiz daimi olsun. Kutlu davamızda Allah yar ve yardımcımız olsun."Milletvekili Fendoğlu ise İl Teşkilatı ile birlikte tüm ilçeleri ziyaret ettiklerini ve burada sorun ve sıkıntıları da birinci ağızdan dinlediklerini belirterek, "İl Başkanımız Bülent Avşar ve yönetimi ile birlikte her gün bir ilçeye giderek burada temaslarda bulunuyoruz. MHP olarak Malatya'nın genelinde özellikle ilçelerde vatandaşlarımızın bizlerden taleplerini dinliyoruz. Bizlerde bizlere iletilen sorun ve sıkıntıların giderilmesi adına bu konuları Meclis çatısı altında çözüme kavuşturmak için çalışacağız" dedi.MHP heyeti, Yazıhan'da Kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı ile de bir araya geldi. Yazıhan ile ilgili sorunların masaya yatırıldığı ziyaret sonrası MHP'liler daha sonra Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Çınar ve İlçe Emniyet Amiri Uğur Aytaç'ı da ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. - MALATYA