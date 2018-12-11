Mhp, Denizli Büyükşehir Adayını Geri Çekti

MHP Denizli
İl Başkanı Cafer Birtürk
, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Ebru Leman Kalkan
'ın, Genel Merkez
tarafından adaylıktan çekildiğini açıkladı. Birtürk, Büyükşehir için aday çıkarmayacaklarını söyledi.
MHP İl Başkanı Cafer Birtürk, partisinin Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman Kalkan'ın adaylıktan çekildiğini bildirdi. Birtürk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi
olarak Denizli'de adaylarını belirleyen ve açıklayan ilk parti olduk. İttifak görüşmelerinin askıya alındığı dönemde belirlediğimiz MHP Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız mimar Ebru Leman Kalkan'ı kamuoyuna tanıtmıştık. Ancak son gelişen ittifak görüşmeleri çerçevesinde, Erzurum
ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının geri çekildiği bilgisi bizlere ulaşmıştır. MHP Denizli Büyükşehir Belediyesi için aday çıkarmayacaktır" dedi.
- Denizli
Merkez,Ebru Leman Kalkan,MHP,Denizli
11 Aralık 2018 Salı 16:29