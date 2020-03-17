MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer Açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tedbir amaçlı cami ve mescitler de cemaatle namaz kılınmaya ara verildiğini açıklamasının ardından yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.
17.03.2020 10:35 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:35
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tedbir amaçlı cami ve mescitler de cemaatle namaz kılınmaya ara verildiğini açıklamasının ardından yapılan paylaşımlara tepki gösterdi.
MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın tedbir amaçlı cemaatle namaz kılınmaya ara verildiğini açıklamasının ardında görüyorum ki haysiyetsizce yorumlar ve paylaşımlar yapılıyor. Bunu yapan kesimin ise zaten camiye gitmiyor olması ayrıca bir hadsizlik. Dahada ileri giderek haşa camilerde kapandı, imamlar tatile çıktı, Allah korkusundan dahamı önemliydi gibi karektersizce paylaşımlar görüyorum. Şu dönemde olsun siyasi şeytanlık yapmayın. Ayrıca virüs size bir şey yapmaz; çünkü siz kansızsınız. Bu süreçte devletimizin tüm kademelerinin alacağı her türlü kararın ve önlemin sonuna kadar arkasındayım.
Tedbir bizden, takdir Allah'tandır" dedi. - KAYSERİ
MHP Develi İlçe Başkanı Yunus Özer, yaptığı açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı'mızın tedbir amaçlı cemaatle namaz kılınmaya ara verildiğini açıklamasının ardında görüyorum ki haysiyetsizce yorumlar ve paylaşımlar yapılıyor. Bunu yapan kesimin ise zaten camiye gitmiyor olması ayrıca bir hadsizlik. Dahada ileri giderek haşa camilerde kapandı, imamlar tatile çıktı, Allah korkusundan dahamı önemliydi gibi karektersizce paylaşımlar görüyorum. Şu dönemde olsun siyasi şeytanlık yapmayın. Ayrıca virüs size bir şey yapmaz; çünkü siz kansızsınız. Bu süreçte devletimizin tüm kademelerinin alacağı her türlü kararın ve önlemin sonuna kadar arkasındayım.
Tedbir bizden, takdir Allah'tandır" dedi. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Etiketler : Diyanet İşleri Başkanlığı, Yunus Özer, Develi, MHP, Güncel
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