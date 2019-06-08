MHP Develi Teşkilatı Develi dernekleri ile 23 Haziran toplantısı yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi
(MHP
) Develi
İlçe Teşkilatı 23 Haziran seçimleri öncesi İstanbul
'da faaliyet gösteren dernek başkanlarıyla istişare toplantısı yaptı,
23 Haziran seçimlerinin öneminin vurgu yapıldığı toplantıda Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım
'a destek için yapılacak seçim çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Toplantıya MHP İlçe Başkanı Yunus Özer
, MHP Büyükşehir Meclis Üyesi Ali Kabak, meclis üyeleri, Genç
Develililer Dernek Başkanı Mehmet Sabah
, Sarıkaya
Dernek Başkanı Fahri Yıldırım ile dernek başkanları katıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Binali Yıldırım
, Develi
, MHP
, Politika