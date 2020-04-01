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MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 10 bin lira ve 500 yardım kolisiyle destek verdi.

01.04.2020 17:19 | Son Güncelleme: 01.04.2020 17:19
MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp'ten 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 10 bin lira ve 500 yardım kolisiyle destek verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına katılım çığ gibi büyüyerek devam ediyor. Son olarak MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, kampanyaya 10 bin lira ve 500 yardım kolisiyle destek verdi. Konu ile ilgili konuşan Kayaalp, MHP Diyarbakır İl Başkanlığı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına 10 bin lira nakit yardımı ve 500 yardım kolisiyle katılım sağladıklarını söyledi. Kayaalp, "Ayrıca teşkilatımız bünyesinde kurulan bir kriz komisyonu aracılığıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan ve evinden çıkmakta zorluk çeken ayrıca maddi anlamda sıkıntı yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerimizin tespitini yapıp teşkilatımızın gençleri ve mahalle muhtarlarımız aracılığıyla tespit edilen ailelerimize ihtiyaç duyduklarını yardımları ulaştırma programlarımız devam etmektedir. Bütün dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü salgını bitinceye kadar bu tür çalışmalarımız devam edecektir. Maddi durumu iyi olan vatandaşlarımızı bu kampanyaya katılım sağlamalarını bekliyoruz. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir ilkesiyle çalışmalarımız devam edecektir. Rabbim milletimizin ve devletimizin ebedi yar ve yardımcısı olsun" dedi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cihan Kayaalp, Diyarbakır, MHP, Güncel
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