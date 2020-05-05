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MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, muhtaç aileleri yalnız bırakmadı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 500 yardım kolisiyle destek verdi.

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, muhtaç aileleri yalnız bırakmadı
05.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 05.05.2020 15:19
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 500 yardım kolisiyle destek verdi. Özenle hazırlanan yardım kolileri muhtaç ailelere dağıtılırken Kayaalp, iş adamlarının ve durumu iyi olan vatandaşların bu yardım seferberliğine katılmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına katılım çığ gibi büyüyerek devam ediyor. MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, kampanyaya 500 yardım kolisiyle destek verirken, hazırlanan yardım kolileri muhtaç ailelerin evlerine kadar götürülüp kendilerine teslim edildi.

Dağıtım ile ilgili açıklamalarda bulunan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de destek verdiği 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına 500 yardım kolisiyle katılım sağladıklarını söyledi. Kayaalp, "Bütün dünya ve Türkiye korona virüs salgını sebebiyle zor günler geçiyor. Virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamaları uygulanıyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaması için kısıtlama uygulanıyor. Dolayısıyla şehrimizde birçok vatandaşımız günlük işlerde çalışarak geçimini sağlıyor. Özellikle bu vatandaşlarımız çok zor günler geçiyor. Zor günler geçiren vatandaşlarımıza bir nebze de olsa yardım edebilmek için faaliyet gösteren komisyonlarımız var. Önceden tespit ettiğimiz yüzlerce ailemize haftalık olarak yardım kolisi tedarik edip, hayırsever iş adamlarımızın da aracılığı ile kendi imkanlarımızla elde ettiğimiz yardım kolilerini bu vatandaşlarımızın kapılarına kadar götürüp teslim ediyoruz. Yine bugün o günlerden biri, bugün yaklaşık 500 ailemize yarım kolisi yetiştireceğiz nasip olur ise tabi bu uygulamamız her hafta devam ediyor. Bütün iş adamlarımıza maddi durumu iyi olan vatandaşlarımıza çağrımızdır, bu zor günler mutlak geçecektir ancak bu zor günlerde uzatılan yardım eli unutulmayacaktır. Hiç kimseyi çaresiz bırakmamak lazım. Komşusu açken tok yatan bizden değildir ilkesiyle çalışmalarımız devam edecektir. Rabbim milletimizin ve devletimizin ebedi yar ve yardımcısı olsun" diye konuştu.

Yapılan konuşmanın ardından hazırlanan yardım kolileri muhtaç ailelere dağıtılmak üzere araçlara yüklenerek kapılarında kendilerine teslim edildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Cihan Kayaalp, Diyarbakır, MHP, Güncel, Haber

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