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MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları gençlerle bir araya geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, Ergani ile Çermik ilçelerine ziyarette bulunarak gençlerle bir araya geldi.

01.10.2019 18:03MHP Diyarbakır il ve ilçe teşkilatları gençlerle bir araya geldi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ve beraberindekiler, Ergani ile Çermik ilçelerine ziyarette bulunarak gençlerle bir araya geldi.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Ergani ilçe teşkilatına uğrayarak partililerle bir araya geldi. Başkan Kayaalp ve beraberindekiler, daha sonra Çermik ilçesindeki bir okulda öğrencilerle buluştu. Okulun konferans salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrası düzenlenen etkinlikte öğrencilere yönelik uyuşturucu ile mücadele konusunda bilgiler verildi.

Başkan Kayaalp ve beraberindekiler etkinlik sonrası ilçeden ayrıldı. - DİYARBAKIR

Cihan Kayaalp, Diyarbakır, Ergani, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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