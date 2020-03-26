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MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan yoksul ailelere 500 torba un dağıttı.

26.03.2020 16:03 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:04
MHP Diyarbakır teşkilatı muhtaç ailelerin yardımına koştu
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Diyarbakır İl Başkanlığı, korona virüs nedeni ile evlerinden çıkamayan yoksul ailelere 500 torba un dağıttı.

MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp, bütün dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan yardıma muhtaç vatandaşlara 500 torba 25 kilogramlık un dağıttı. Türkiye ve Diyarbakır'da virüsün yayılmaması için devletin ciddi tedbirler aldığını belirten Kayaalp, vatandaşlara evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulundu. Kayaalp, "Çin'de başlayıp bütün dünyaya yayılan korona virüs salgınıyla ilgili ülkemiz çok zor günler yaşamakta. Bu zor günlerde yine yoksul, işsiz kalan, evine ihtiyaçlarını götürmekte zorlanan insanlarımızın tamamına devletimiz yardımcı oluyor. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi Diyarbakır İl Başkanlığı olarak elimizden geldiği kadar, yoksul ve ihtiyaç sahibi olan insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu vesileyle bugün ilk olarak 500 torba 25 kilogramlık un dağıtmaya başladık. İnşallah kapı kapı dolaşacağız, ihtiyaç sahibi olan bütün vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışacağız. Bütün iş adamlarımız, ekonomik durumu iyi olan insanlarımızdan isteğimiz budur. Zor günleri atlatacağız ama bizim birlikteliğimiz, desteğimiz ve yardımımız böyle zor günlerde görünecektir. Millet olarak zor zamanlar yaşıyoruz, yoksul ve ihtiyaç sahiplerimize sahip çıkalım, kimseyi ekmeksiz ve aç bırakmayalım. Çok önemli bir konu evde kalınması, Cumhurbaşkanımız ve bütün yetkililer sürekli çağrı yapıyor, 'Evde kalın, sağlıklı, huzurlu mutlu ve hayatta kalın' bu çok önemli. Evde kalmak gerekiyor bu zor günleri atlatıncaya kadar evimizde mümkün oldukça çıkmayalım" dedi.

Kayaalp ve beraberindeki partililer, daha sonra belirlenen adreslere yardımları dağıtmaya devam etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Milliyetçi Hareket Partisi, Diyarbakır, MHP, Güncel

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