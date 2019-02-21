MHP Düzce Belediyesi Meclis Üyelerini Tanıttı

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DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Meclisi ve il genel meclisi adaylarını tanıttı. MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, ekibine destek isteyerek "Düzceliler bize destek verirse, 16 yılın nasıl heba edildiğini görecekler" dedi.MHP Düzce İl Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıyla Belediye Meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri kamuoyuna tanıtıldı.Caboğlu, "Seçimi almak için gayret sarf ediyoruz"MHP Düzce İl Başkanı İlhami Caboğlu, listeyi yaparken kapalı kapılar arkasında yapmadıklarını ifade ederek "Daha önce aday adaylığı sürecinde 7 isimle yola çıkmıştık. Biz her defasında 7 adayla seçime gireceğiz söylemiyle devam ettik. Biz bu meclisi şekillendirirken, aday adaylarımızla oturduk. Ama benim dikkatimi çeken şu oldu. Biz listeyi yaparken bazıları gibi kapalı kapılar ardında değil, mevcut aday olmuş yada mevcut belediye meclisi ile birlikte bu meclis listesini şekillendirdik. Burada belediye başkan aday adayı olmuş bazı arkadaşlarımız gerçekten o kadar inanmışlar ki birileri sıranın ön tarafında yer almaya çalışırken, bu arkadaşlar listenin gerisinde seçimi alalım mantığında olmuşlardır. Çetin Sarıamet, Hilal Kaşkır gibi çok değerli arkadaşlarımız sıranın gerisinde olalım, bu işe ne kadar inandığımızı gösterelim demişlerdir. Bana göre bu isimlerin tamamı belediye başkan aday adayıdır. Bu şekilde tavır sergilenmiştir. Listeleri karşılaştırmak gibi bir durum olursa Düzce'de bir gerçekten seçmeni, delegesi ve meclis üyeleri ile biz seçimi almak için gayret içindeyiz. Biz bu seçimi almak için gayret ediyoruz. Düzce halkı da buna inanmış" diye konuştu.MHP Merkez İlçe Başkanı Ömer Albayrak, seçim çalışmalarına start verdiklerini ifade ederek "19 Şubat 2019 tarihinde MHP olarak il genel meclisi, belediye meclisi, Boğaziçi ve Beyköy beldeleri belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelerini oluşturmuş durumdayız. Çalışmalarımıza bugün itibarıyla başlayacağız. Partimiz için hayırlı olmasını diliyoruz" şeklinde konuştu.Bıyık "MHP'nin üretken belediyeciliği ile Düzce'yi tanıştıracağız"MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ise ekibine destek isteyerek "Önümüzde ki dönemde inşallah Düzce'yi burada gördüğünüz isimlerle yöneteceğiz. Daha önce ki meclis üyelerimiz, aday adaylarımız ve bu işe gerçekten gönül vermiş Düzce'yi yönetmeye talip yetkin ağabeylerimizle mühendislerimizle, iş adamlarımızla, toplum mühendislerimizle yola çıktık. İnşallah önümüzde ki dönem MHP'nin üretken belediyeciliği ile Düzce'yi tanıştırıp, 16 yıldan beri kaybolan yıllarımızı en kısa zamanda yerine getirmek ve yeniden yapılandırmak adına bütün ekip arkadaşlarımızla 24 saat esası üzerinde çalışacağız. Bütün partiler aynı amaç için yola çıktılar. Fakat bizim bir farkımız var. Biz tüm ekiplerimizle birlikte yapılamayanı yapalım, Düzce halkının gönlünde olalım, içlerini ısıtalım, aç olan Düzceli vatandaşlarımızı doyuralım diye yola çıktık. Her şeyden önemlisi başarı var. Burada ki arkadaşlarımızla birlikte önümüzde ki dönem Düzce'yi, özlenen Düzce yapmak için çalışıp, çabalayacağız. Seçimlere start veriyoruz. İnşallah Düzce'ye hayırlı olacaktır" dedi.Başkan adayı Bıyık seçmenlere de seslenerek "Tüm seçmenlerimize sesleniyoruz. Bu ekip Düzce'yi yönetmekte en üst seviyede hizmet edecektir. Onun için ekibimize destek vermelerini ve MHP'nin üretken belediyeciliği görecekler ve 16 yıllarının nasıl kaybolduğunu görecekler" ifadelerinde bulundular.Konuşmaların ardından ise MHP Merkez ilçe başkanı Ömer Albayrak Düzce merkez il genel meclis üyeleri adayları ile Düzce Belediyesi meclis üyesi adaylarını tek tek tanıttı. - DÜZCE