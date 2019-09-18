MHP Edirne İl Başkanı istifa etti

MHP Edirne İl Başkanı Av. Süleyman Ferhatoğlu İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. İl başkanının tam zamanlı mesai yapması gerektiğini vurgulayan Ferhatoğlu, "İl Başkanının kolay bir iş değil şuan da Cumhur İttifakı'da bu durumdayken sürekli talepler geliyor. Sürekli istekler geliyor. Benim de bir oğlum üniversitede bir kızım lisede onlara da vakit ayırmak gerekiyor. O yüzden istifa ettim hayırlı olsun" diye konuştu.

"SÜREKLİ TALEPLER GELİYOR"

Sözcü'den Tamer Yavuz'un haberine göre; İl başkanının tam zamanlı mesai yapması gerektiğini vurgulayan Av. Ferhatoğlu, "İl Başkanının kolay bir iş değil şuan da Cumhur İttifakı'da bu durumdayken sürekli talepler geliyor. Sürekli istekler geliyor. Benim de bir oğlum üniversitede bir kızım lisede onlara da vakit ayırmak gerekiyor. O yüzden istifa ettim hayırlı olsun" dedi.

"İSTİFAMI ANKARA'YA GÖNDERDİM"

Zor bir süreçte İl Başkanı olduğunu ifade eden Av. Ferhatoğlu, "Seçimlere bir buçuk ay kalmıştı seçimleri atlattık daha sonra belediye yerel seçimler oldu. Yerel seçimlerde yine aynı şekilde arkadaşlarımızla, yönetimimizle, üyelerimizle beraber elimizden gelen tüm gayreti gösterdik. Daha sonra İstanbul seçimleri oldu. Orada da 5-6 sefer akşamları seçim çalışmalarına gittik. Tabi bu çalışmalar bittikten sonra şimdi bizimde bir işimiz var. İşimizde avukatlık olduğu için bayağı dikkat edilmesi, hassasiyet gösterilmesi gereken bir iş. Bu sebeplerle işime vakit ayırmak ve ailemle vakit geçirmek için arkadaşlar dün itibari ile Semih Başkan ile görüştük Genel Başkan yardımcımız istifamı Ankara'ya gönderdim. Edirne'ye hepimize hayırlısı olsun diyorum" diye konuştu.