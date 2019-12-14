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MHP Edirne İl Başkanı Tercan: "Partimizden ayrılanları baba ocağına davet ediyorum"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, "Davamıza hizmet etmiş olan ve partimizden ayrılarak değişik partilere gidenleri, baba ocağına davet ediyorum.

14.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:54MHP Edirne İl Başkanı Tercan:
MHP İl Başkanı Zakir , "Davamıza hizmet etmiş olan ve partimizden ayrılarak değişik partilere gidenleri, baba ocağına davet ediyorum. Partimizin ocağı yanıyor, bacası tütüyor, kapısı ardına kadar arkadaşlarımıza açıktır." dedi.
İl Başkanı Tercan, partisinin il başkanlığında il yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, MHP'den ayrılarak farklı siyasi partilerde görev yapan kişileri partiye geri dönmeye davet etti.
MHP'nin Edirne'de güçlenmesi için çalıştıklarını belirten Tercan, yaptıkları çalışmalar sayesinde ilerleme kaydettiklerini ifade etti.
MHP'nin kapısının partiden ayrılan eski üyelere açık olduğunu aktaran Tercan, şunları kaydetti:
"Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çalışmalarımız hummalı bir şekilde devam etmektedir. İlçe teşkilatlarımız ile gönül birlikteliği sağlayarak MHP'yi Edirne'de hak ettiği yere gelmesi için yolumuza devam ediyoruz. 2023 yılında yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Edirne'den en az bir milletvekili çıkarmak için çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir. Herkesi MHP'ye davet ediyorum. Davamıza hizmet etmiş olan ve partimizden ayrılarak değişik partilere gidenleri, baba ocağına davet ediyorum. Partimizin ocağı yanıyor bacası tütüyor, kapısı ardına kadar arkadaşlarımıza açıktır."
Tercan, Edirne'nin sorunlarına çözüm olacak projeler hazırladıklarını dile getirdi.

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Kaynak: AA

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