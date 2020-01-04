Haberler » Güncel » MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan: 'Çin, Doğu Türkistan Türküne katliam yapıyor' - Haber

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan: "Çin, Doğu Türkistan Türküne katliam yapıyor"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, Çin'in, Doğu Türkistan Türküne katliam yaptığını belirtti.

04.01.2020 13:16 | Son Güncelleme: 04.01.2020 13:16 MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan:
MHP Edirne İl Başkanı Zakir , Çin'in, Doğu Türkistan Türküne katliam yaptığını belirtti.
Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Türkistan'daki Türklerin zulme uğradığını bildirdi.
Açıklamasında, "Ağır ve kalleş bir Türk katliamı yapılıyor. Bu soydaşlarımıza MHP'den, ülkücülerden ve Türk milliyetçilerinden başka sahip çıkan ne yazık ki yoktur." ifadesini kullanan Tercan, şunları kaydetti:
"Çin'in işgali altındaki Doğu Türkistan Türklerine uzun yıllardan beri zulüm devam ediyor. Çin, Doğu Türkistan Türküne katliam yapıyor. Müslüman Doğu Türkistan Türkleri yaşam mücadelesi vermektedir. Bu mücadelenin bir tarafında, asimilasyon politikalarına karşı kendi vatanlarında milli kimliklerini ve dini değerlerini muhafaza etmeye çalışan soydaşlarımız, diğer tarafta Doğu Türkistan'ın demografik yapısını değiştirmek için her türlü vahşeti reva gören zalim Çin bulunmaktadır. İsa Yusuf Alptekin'den sonra Türkistan bayrağını devralan Rabi Kadir, 'Nasıl Araplar Filistin davasına sahip çıkıyorsa, Türkiye'deki soydaşlarımıza sahip çıkmalıdır' diye haykırıyor."
Tercan, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Çin polisi tarafından 28 soydaşımız acımasızca şehit edilmiştir. İşgalci Çin yönetiminin, keyfi ve yargısız infazlarına bir yenisi daha eklenmiştir. Ne vahimdir ki yine söz konusu Müslüman Türk olduğunda uluslar arası sivil toplum kuruluşları lal olmuş, ileri demokrasi aşıkları üç maymunu oynamaktadırlar. Haçlı zihniyetinin tezahürü bu kuruluşlarla birlikte soydaşlarımızın anavatan bildikleri Türkiye'nin resmi organlarının da tüm bu vahşet karşısında gereğini yapmalıdır."

Doğu Türkistan, Tercan, MHP, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:25   DHA YURT BÜLTENİ - 9 - Haber
14:25   Polis memuru Sami Avcı son yolcuğuna uğurlandı - Haber
14:24   Irak'ta Süleymani ve Mühendis için cenaze töreni düzenlendi (6) - Haber
14:24   "Kızılay Mecruhin Hastanesi Müzesi" 18 Mart'ta açılacak - Haber
14:22   Çiğli Belediyesinden okullara "çevre dostu" hediye - Haber
11:29   Şehit Ömer Halisdemir'in anıtı başında yapılan saygısızlık sosyal medyayı ayağa kaldırdı - Haber
23:52   Canlı yayında, İsmail Saymaz ile Selman Öğüt arasında çıkan 'ezan' tartışması sonrası reklama gidildi - Haber
21:40   Eski Nissan CEO'su Ghosn'un Lübnan'a kaçması olayıyla ilgili 5 kişi tutuklandı - Haber
20:48   ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Haber
20:42   Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Haber
4.01.2020 14:28:37