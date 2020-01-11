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MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan: "MHP Edirne'den milletvekili çıkaracaktır"

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, partisinin MHP Edirne'den milletvekili çıkaracağını bildirdi.

11.01.2020 16:40 | Son Güncelleme: 11.01.2020 16:40MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan:
MHP İl Başkanı Zakir , partisinin MHP Edirne'den milletvekili çıkaracağını bildirdi.
Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin Türkiye genelinde olduğu gibi, 2023 yılında Edirne'de en az bir milletvekili çıkarmak için çalışacağını belirtti.
Teşkilatın çalışmalarına başladığını aktaran Tercan, şunları kaydetti:
"MHP Edirne teşkilatlarımız, Edirne halkı için, Edirne'ye nefes aldırmak için harıl harıl çalışıyor, mücadele ediyor, her gün sahada olup, Edirne'nin hayrına olacak her ne varsa seve seve yerine getirmekten son derece mutlu. Milliyetçi, ülkücü hareketin mensupları ile sıkmadığımız el, uğramadığımız mahalle kalmayacak olup, var gücümüzle kazanmak için elimizi taşın altına değil, gövdemizi koyacağız. MHP teşkilatlarımız dürüstlüğü ile ilkeleri ile projeleri ile Edirne sevdası ve aşkı ile Fatih Sultan Mehmet Han ve Mustafa Kemal Atatürk ruhuyla 2023 yılında en az bir milletvekili kazanacak, MHP Edirne'den milletvekili çıkaracaktır."

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Kaynak: AA

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