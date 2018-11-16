MHP Edirne Merkez İlçe Başkanlığında Yeni Görev Dağılımı

MHP Edirne Merkez
İlçe Başkanlığında yeni görev dağılımının yapıldığı bildirildi.
MHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Emre Tokluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, merkez ilçe yönetim kurulunun görevden alındığını belirtti.
Merkez ilçe başkanlığına atandığını aktaran Tokluoğlu, şunları kaydetti:
"Merkez ilçe yönetim kurulu toplantısında görev dağılım yapıldı. Görev dağılımına göre Merkez İlçe Başkan Vekilliğine Davut Topalova, Merkez ilçe Başkan Yardımcılığına Halil Çavuş, Seçim ve Propagandalardan Sorumlu Başkan Yardımcılığına Halil Hüseyin Aydoğmuş
, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcılığına Gökhan Ateş, Ahmet Kütle, Hukuk İşlerinden Sorumlu Oğuzhan Altınel, İlçe Sekreterliğine Gökhan Arslan
İlçe Muhasipliğine İbrahim Torozlar Mahalle Teşkilatlandırılmalarından Sorumlu Ahmet Özer
yönetim kurulu kararı ile görevlendirilmiştir.
Yeni yönetimin özellikle insan ilişkilerinde başarılı, iletişimi iyi, beden diline hakim ve bulundukları noktalara değer katan isimlerden oluşuyor. Yol haritamız toplumun her kesimi ile kucaklaşma. Hiç kimseyi dışarıda bırakmayacağız. Bizim demişlerle dedilerle işimiz yok. Yaklaşan seçime odaklanarak var gücümüzle çalışacağız."
Edirne Merkez,Milliyetçi Hareket Partisi,Merkez