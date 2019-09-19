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MHP Erfelek İlçe Başkanı kazada yaralandı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında MHP Erfelek İlçe Başkanı ile birlikte bir kişi yaralandı.

19.09.2019 20:49MHP Erfelek İlçe Başkanı kazada yaralandı
Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında MHP Erfelek İlçe Başkanı ile birlikte bir kişi yaralandı.

Kaza, Erfelek Hasan Dere mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.B.'nin kullandığı 57 AP 765 plakalı otomobil havanın yağışlı olması nedeniyle kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü E.B. ile Erfelek MHP İlçe Başkanı Enes Özgenç yaralandı. Yaralılar Erfelek Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sinop Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili polis soruşturma sürüyor. - SİNOP

Erfelek, Sinop, MHP, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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