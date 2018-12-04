MHP Erzincan İli Belediye Başkan Adayı Bekir Aksun Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Erzincan İli Belediyesi Başkan adayı olarak Bekir Aksun'u seçti.
BEKİR AKSUN KİMDİR?
Aksun, 1967 yılında Erzincan'da dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1987 yılında da Atatürk Üniversitesi Erzincan Eğitim Yüksek Okulu'nu tamamladı.
MHP İL BAŞKAN VEKİLLİĞİ YAPTI
Bekir Aksun, 1988-2006 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nda öğretmen olarak çalıştı. 2006 yılında ticarete atıldı. MHP'de İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Vekilliği, İl Başkanlığı ve üst kurul delegeliği kademelerinde yer aldı. MHP Ülkü Ocakları Erzincan İl Başkanlığı görevini yürütüyor.
ERZİNCAN BELEDİYESİ BAŞKAN ADAYI OLDU
Evli ve 3 çocuk babası Bekir Aksun, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Erzincan İli Belediye Başkan adayı oldu.
04 Aralık 2018 Salı 16:20