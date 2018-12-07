MHP Erzincan Kemah Belediye Başkan Adayı Osman Kemal Aslan Kimdir?

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin açıkladığı listeye göre 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde MHP'nin Erzincan Kemah Belediye Başkan Adayı Osman Kemal Aslan oldu. Peki, Osman Kemal Aslan kimdir?

OSMAN KEMAL ASLAN KİMDİR?

Osman Kemal Aslan, 1960 yılında Kemah İlçesinde dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kemah'ta tamamlayan Aslan, 1983 Yılında Kemah'ta memuriyete başladı.1998 yılında Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilimler Bölümü'nü bitirdi. 1999 yılına kadar Kemah Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda Memur olarak hizmet etti. Osman Kemal Aslan, 1999-2008 yılları arasında Kemah Halk Eğitim Merkezi'nde memuriyet hayatına devam etti.

TÜRK KIZILAY'I KEMAH ŞUBE BAŞKANI

2008 yılından bu güne kadar devam eden süre içerisinde, Kemah'ta çeşitli Sivil Toplum Kuruluşları ve derneklerde görev aldı. Halen Türk Kızılay'ı Kemah Şube Başkanlığı görevini yürütmekte.

BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ

Osman Kemal Aslan, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan mahalli seçimlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Belediye Başkanı seçildi. Aslan, evli ve iki çocuk babasıdır.