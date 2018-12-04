MHP Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet Çınar Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP'den, Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı olarak Cevdet Çınar seçti.

CEVDET ÇINAR KİMDİR?

Cevdet Çınar, 20 Şubat 1966 tarihinde Refahiye'nin Çatalçam Köyü'nde dünyaya geldi. Evli ve 3 çocuk babası Çınar, öğrenim hayatını Erzincan'da tamamladı.

ÇATALÇAM KÖYÜ DAYANIŞMA VE KÜLTÜR DERNEĞİ BAŞKANI

Siyasi hayatına MHP'de, Erzincan il teşkilatında başlayan belediye başkan adayı, yıllar içerisinde parti üyeliği, ilçe yöneticiliği ve ilçe başkanlığı görevlerinde bulundu. Bunların yanı sıra Cevdet Çınar, sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevler almış ve 2 dönemdir Çatalçam Köyü Dayanışma ve Kültür Derneğinde Başkanlık görevini sürdürüyor.

STFA ŞİRKETLERİNDE ÇALIŞTI

İşsizlik nedeniyle İstanbul'a göç etti ve1988 yılında STFA Şirketler Grubunda işe başladı. 1995 yılına kadar şirketin çeşitli bölümlerinde Memur ve Yönetici olarak çalıştı. İşletme, İş İdaresi,Kriz Yönetimi, Maliyet Muhasebesi, Bütçe Yönetimi eğitimleri aldı ve 2000 yılında kendi inşaat şirketini kurdu.

REFAHİYE BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLMİŞTİ

30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Refahiye Belediye Başkanı seçildi ve 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de yine MHP'den Erzincan İli Refahiye İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.