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MHP Erzurum İl Başkanı Karataş meclis üyeleri ile istişare etti

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, meclis üyeleri ile istişare toplantısı yaptı.

12.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:13MHP Erzurum İl Başkanı Karataş meclis üyeleri ile istişare etti
MHP İl Başkanı Naim , meclis üyeleri ile istişare toplantısı yaptı.

MHP İl Başkanı Naim Karataş, toplantıda yaptığı konuşmasında, "Daha öncede belirttiğim gibi milletimiz 31 Mart seçimlerinde partimize büyük bir teveccüh göstererek bizlere önemli ve büyük sorumluluklar vermiştir. Bu sorumluluk Erzurum'a ve Erzurum'lu hemşerilerimize hizmet şevkimizi daha da arttırmıştır. Erzurum'daki MHP ve Cumhur ittifakı belediyelerin yapmış oldukları ve yapacakları projeler ve çalışmalar hakkında İl başkanı olarak ben, İlçe başkanlarım ve meclis üyesi arkadaşlarımla birlikte yakinen takipçisi olacağız. Erzurum'a faydalı projelerin her daim arkasında ve destekçisi olacağımızı, varsa hatalarında düzeltilmesi konusunda da her türlü çalışmaları yapmaktan asla vaz geçmeyeceğiz. Bizlere verilen bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirebilmek için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Bütün gayretlerimiz Erzurum'un hak ettiği yere gelebilmesi içindir" dedi.

Başkan Karataş konuşmasının ardından meclis üyelerine tek tek söz vererek yerel yönetimlerin çalışmaları ve alınan kararlar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra meclis üyeleri ile Erzurum'a yapılacak projeler hakkında genel sohbet yapılarak toplantı sonlandırıldı. - ERZURUM

Karataş, Erzurum, MHP, Yaşam

Kaynak: İHA

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