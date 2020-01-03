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MHP Erzurum Kadın Kollarından askere sıcak destek

MHP Erzurum Kadın Kolları teşkilatından doğuda ağır kış şartlarında görev yapan Askerlerimiz için çorap, bere, eldiven ve atkı hazırlandı.

03.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:37 MHP Erzurum Kadın Kollarından askere sıcak destek
MHP Erzurum Kadın Kolları teşkilatından doğuda ağır kış şartlarında görev yapan Askerlerimiz için çorap, bere, eldiven ve atkı hazırlandı. Kışlık giysiler kahraman Mehmetçiğe gönderilmek üzere MHP Erzurum İl Başkanı Naim 'a teslim edildi.

MHP Erzurum Kadın Kolları Başkanı Yıldız Çakıcı, yaptığı açıklamada; "Bizim milletimizi millet yapan değerlerden en önemlileri de tabii ki öncelikle Nene Hatunlar, Halime Analar... Bunlar önemli çünkü dün Çanakkale de bu millet vatan için mücadele verirken orada da bu milletin askerlerinin arkasında kahraman eli öpülesi analarımız vardı. Şimdi de bizler nöbeti devralarak kahraman askerlerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu.

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş da kadın kolları teşkilatına teşekkür ederek; "Bizim analarımız dün, bugün ve yarın da evladını askere gönderirken Oğlum git. Ölürsen şehit olursun. Kalırsan gazi olursun. diyen bir milletin mensubuyuz. Bizim milletimizin, Bayrak, vatan, millet, asker ve polis sevgisinin çok çok faklı olduğunu düşünüyoruz. Bunun bu örneğini de burada görüyoruz" dedi. - ERZURUM

Karataş, MHP, Güncel

Kaynak: İHA

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