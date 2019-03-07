MHP Eskipazar İlçe Başkanı Kumlar'ın Acı Günü

Kaynak: AA

MHP Eskipazar İlçe Başkanı Ali Osman Kumlar'ın ağabeyi Satılmış Kumlar vefat etti.Rahatsızlığı dolayısıyla bir süredir tedavi gördüğü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Kumlar için Eskipazar Yusufbey Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.Törene, Kumlar ailesinin akraba ve yakınlarıyla AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, Eskipazar Belediye Başkanı ve AK Parti Eskipazar Belediye Başkan adayı Mustafa Yarkan ve MHP Eskipazar Belediye Başkan adayı Hüseyin Dönmez katıldı.Kumlar'ın cenazesi, kılınan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.