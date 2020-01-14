MHP, Filenin Sultanları hakkında Birol Şahin'in tepki çeken açıklamasına savunma istedi

Düzce Kaynaşlı 'nın MHP'li Belediye Başkanı Birol Şahin, Almanya'yı 3-0 yenen ve Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanan Filenin Sultanları hakkında bir paylaşımda bulundu. Şahin, "Kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin" ifadelerini kullanınca sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

MHP, tepki çeken paylaşımda bulunan belediye başkanı için ilk adımı attı. Başkan'ın savunması istendi.

"KENDİNİ TEŞHİR EDECEKSİN SONRA DA SEVİNECEKSİN"

Birol paylaşımında, "Allahu Teala'nın örtünün vücut hatlarınız belli olmasın emrine karşı çıkarak, açılıp saçılacaksın, kendini teşhir edeceksin sonra da Tokyo'ya gidiyoruz diye sevineceksin. Dünya şampiyonu olsan ne yazar. Müslüman kadın adap ve haya sahibidir. Yaptığı her işte Allah rızası gözetir. Dinimize göre kadınlar kendi aralarında spor yapabilirler. Erkekler huzurunda açık saçık olarak değil" şeklinde yazdı.

"İSLAM ÜLKESİNDEYİZ"

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, telefonla ulaşılan başkan Şahin söz konusu paylaşımın kendisine ait olduğunu kabul ederek, "Bunu genel anlamda yazdım. Kamuoyu beni takip ediyor. Takipçimiz çok. Art niyet taşımıyoruz. Bizler İslam ülkesinde yaşıyoruz. Müslümanım diyenin uyması gereken kurallar vardır. Müslüman bir kişi öyle bir kıyafet giyip erkek huzuruna çıkamaz. Bu haram" dedi.

BAHÇELİ TEBRİK ETTİ

Öte yandan MHP Lideri Devlet Bahçeli, bugün yaptığı grup konuşmasında "Almanya'yı mağlup ederek Tokyo'da düzenlenecek olimpiyatlara katılmaya hak kazanan sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum" dedi.