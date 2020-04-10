Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MHP Gaziantep Kadın Kolları'ndan "Biz Bize Yeteriz" kampanyasına destek

Türkiye'de yeni tip korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" mesajıyla başlattığı yardım kampanyasına MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanlığından destek geldi.

10.04.2020 15:20 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:20
MHP Gaziantep Kadın Kolları'ndan
Türkiye 'de yeni tip korona virüse karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" mesajıyla başlattığı yardım kampanyasına MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanlığından destek geldi.

MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, El Emeği Rölyef Tablo Tasımlarını Cumhurbaşkanlığı'na bağış desteği vermek üzere satışa sundu.

Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat Türkiye'nin içinde bulunduğu durumun bir milli mücadele meselesi olduğuna değinerek, "El emeği, göz nuru Rölyef Tablolardan elde edilen gelir Cumhurbaşkanlığı Milli Dayanışma kampanyasına destek olarak gönderilecek. Her zaman olduğu gibi bugünde biz kadınlara çok iş düşüyor. Elimizde olanı paylaşma zamanı. Biz çok daha kötü günler yaşadık. Bugün insanlık bir virüs ile sınav veriyor. Zor günler geçiriyoruz. Türkiye bu süreci birlik beraberlik ve dayanışma ile atlatacaktır. Bu süreçte hepimiz evde kalarak sürece ayrıca büyük katkı sunacağız. Başta kendi sağlığımız ve başkalarının sağlığı için evdekal Türkiye diyorum ve herkesi sağduyuya davet ediyorum. Kendi sağlığını toplum sağlığı uğruna hiçe sayan, görevlerinin başındaki Sağlık Çalışanlarımıza işlerinde kolaylıklar, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Rabbim güzel günlere kavuşturmak nasip etsin. Satışa Çıkan tablolar: MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Facebook sayfasından satışa sunuldu. Sizde destek olmak istiyorsanız sayfamızı ziyaret edebilirsiniz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Etiketler: Gaziantep, Türkiye, MHP, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
G.Saray’ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe’yle anlaştı Haberler
G.Saray'ın aylarca peşinden koştuğu yıldız F.Bahçe'yle anlaştı
Haberler ›› Güncel ››MHP Gaziantep Kadın Kolları'ndan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına destek - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:48: Kırşehir Belediyesi, günlük bin 500 maske üretimi yapıyor - Haber 16:48: Erzincan Vefa Sosyal Destek Grubu 11 bin 274 vatandaşın ihtiyacını karşıladı - Haber 16:48: Ordu Valisi Yavuz, fedakar polisleri başarı belgesiyle ödüllendirdi - Haber 16:48: Türk Kızılay Sorgun şubesinden gıda yardımı - Haber 16:48: İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımına başlandı - Haber 16:14: İstanbul'dan sonra da Ankara'da da eczanelerden ücretsiz maske dağıtımı başladı - Haber 15:40: Saadet Partisi Demirci İlçe Başkanı Mehmet Önal koronavirüse yenik düştü - Haber 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun - Haber