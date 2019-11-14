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MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın acı günü

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın acı günü MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın babası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiGAZİANTEP - MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın babası İbrahim Taşdoğan hayatını kaybetti.

14.11.2019 16:10 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:12
MHP Ali Muhittin Taşdoğan'ın acı günü
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın babası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
GAZİANTEP - MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın babası İbrahim Taşdoğan hayatını kaybetti. Taşdoğan, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın babası 77 yaşındaki İbrahim Taşdoğan, bu sabah tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti. Merhum İbrahim Taşdoğan'ın cenazesi Nurdağı ilçesine bağlı Sakçagöz Mahallesi Merkez Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle kabristanında defnedildi.
Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, İl jandarma Komutanı Hüseyin Bekmez, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Sanko Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, ilçe protokolü, siyasetçi ve sevenleri katıldı.
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın acı günü

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Kaynak: İHA


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