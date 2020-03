MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan: "Şu an için paniğe yol açabilecek bir durum mevcut değildir. Bu sebeple halkı bilgilendirme çalışmalarına hem ulusal hem de bölgelere göre eğitim programları hayata geçirilmelidir"ANKARA - Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, "Şu an için paniğe yol açabilecek bir durum mevcut değildir. Bu sebeple halkı bilgilendirme çalışmalarına hem ulusal hem de bölgelere göre eğitim programları hayata geçirilmelidir. Televizyon kanallarından sosyal medyaya kadar çok çeşitli alanda doğru bilgilendirme, doğru kaynaklara ulaşmak mümkün olmaktadır. Taşdoğan, TBMM'de MHP'li milletvekilleriyle basın toplantısı düzenledi. Taşdoğan, korona virüse ilişkin olarak, "Ülkemizde ilk vaka dün bildirilmiştir. Pandemi ilanı basit bir kavram değildir. Buna rağmen bilgilendirme eksiklikleri yersiz korkuya ve hastalığa karşı mücadelenin bir faydası kalmadığı düşüncesiyle paniğe yol açabilir. Şu an için paniğe yol açabilecek bir durum mevcut değildir. Bu sebeple halkı bilgilendirme çalışmalarına hem ulusal hem de bölgelere göre eğitim programları hayata geçirilmelidir. Televizyon kanallarından sosyal medyaya kadar çok çeşitli alanda doğru bilgilendirme, doğru kaynaklara ulaşmak mümkün olmaktadır. Ancak birtakım kötü niyetli kişiler tarafından yanlış bilgilendirmeler vatandaşlarımızın bu konulara dikkat etmeleri gerekmektedir. Hastalık şüphesi olanların hangi hastanelere başvuracağını bilmesi gereksiz sevklerin önüne geçilmesi ve temas sayısının azaltılmasında önemlidir. Hangi hallerde hastane başvurusu yapması gerektiğinden etkilenen yaş gruplarına kadar önemli bilgiler görsel medyada bolca yer tutmaktadır" değerlendirmesini yaptı.Taşdoğan, şöyle konuştu: "Sorun küresel ölçekte ve büyüktür. Çözüm ve tedbirler, basit, kolay ve küçüktür. Sağlık Bakanlığımızın önleyici ve koruyucu tavsiyeleri ve hastalığın farkındalığına yönelik çalışmaları, sağlık çalışanlarımızın dikkat ve özenle yerine getirdiği fedakar çalışmaları bizi ve Türk kamuoyunu ziyadesiyle memnun etmiştir. Konunun yakın takipçisi olarak alınan bütün önlemleri yerinde, tutarlı ve çok ciddi bulduğumuzu belirtmek isterim. Bundan sonra da alınacak, alınması gereken her önlemde destek olduğumuzu belirtmek isterim. Sayın basın mensupları, Bu bilgiler ışığında şu anda 2019 corona virüs enfeksiyonunu önleyecek bir aşı ya da etkileyici bir tedavi mevcut değildir. Ayrıca enfeksiyon kaynağını yok etmek, erken tanı, raporlama, izolasyon, destekleyici tedaviler ve gereksiz panikten kaçınmak için salgın bilgilerini zamanında yayınlamak gibi pek çok tedbir alınmıştır ve alınmaya da devam etmektedir. Bununla birlikte damlacık yoluyla virüslerin yayılmasını önlemek için elleri temiz tutmaya gayret etmek, yıkamak, dezenfektan solüsyonlar kullanmak, hastalarla temastan kaçınmak gibi temel tedbirler tavsiye edilerek birçok şeyin de önlemi alınmıştır. En önemli tedbirler basit olan tedbirlerdir. Corona virüs bulaşma ihtimali olan kişiler, toplu alanlardan, toplu insanların bulunduğu yerlerden, kalabalıklardan kaçınmaları, kim hasta kim hasta değil bilinmeyen yerlere gidilmemesi. Özellikle grip benzeri bulgularla ortaya çıktığı için grip olan kişilerden uzak durulması, grip olan kişilerin dışarıya çıkmaması, gerekirse grip olan kişilerin maske kullanması, maskeyi doğru kullanması, toplu kullanılan asansör düğmeleri, elektrik lambaları, kapı kolları gibi yerlere mümkün olduğunca az tutulmalı. Bunlardan birine yanlışlıkla dokunulursa eller yüze göze götürülmemeli. Virüsler eşyaların üzerinde 24 saat kalabildiği için onlardan kurtulmanın en etkili yolu su ve sabunla yıkamak, özellikle elleri bol bol yıkamak, gün içinde özellikle hayvanlara temas ettikten sonra elleri yirmi saniye boyunca yıkamak, elleri sık sık yıkamak en koruyucu etkendir. Dezenfektandan daha çok sabunla elleri yıkamamız gerekmektedir. Bu önlemler zaten bir insanın günlük hayatta alması gereken tedbirlerdir. Özellikle yaşlı insanlara bulaştığında ölümcül olduğu için yaşlı insanları izole etmek, yaşlı insanları çok sık ziyaret etmemek gibi, ya da yaşlı insanların evlerinde ziyaret kabul etmemelidir. Koruyucu tedbirlerin alınması, şu anda tedavisi - aşısı olmayan, ama yayılmasını önlemek açısından önemli küçük basit tedbirlerdir."

Kaynak: İHA