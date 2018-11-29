MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan Açıklaması

MHP Gaziantep Milletvekili
Muhittin Taşdoğan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 yıl süren mücadelenin sonucunu almış ve Çingeni Kızı'nın kayıp parçalarını ait olduğu topraklara kavuşturmuştur." dedi.
Taşdoğan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Gaziantep'te yaşanan sorunlara ve diğer bazı gelişmelere değindi.
Gaziantep'in, Türkiye
'nin en büyük ayakkabıcılar sitesine sahip olduğunu ancak kapasitesini dünyaya yayma noktasında büyük sıkıntılar çektiğini belirten Taşdoğan, ayakkabı üreticilerinin dünya pazarı arayışında gerekli desteğin verilmesini istediklerini dile getirdi.
Taşdoğan, kentte "çocuk anne" sorununun bulunduğunu ve sayının her geçen gün arttığını söyledi.
Son 18 aylık verilere bakıldığında bin 605 çocuğun anne olduğunu iddia eden Taşdoğan, çocuk haklarının yok sayılmasının engellenmesi amacıyla TBMM çatısı altında bir komisyon kurulması, ivedi şekilde bir düzenleme yapılması gerektiğini kaydetti.
Gaziantep'in çevre sorunlarına da değinen Taşdoğan, hava kirliliği konusunda Dünya Sağlık Örgütü
ve küresel ölçekler baz alındığında Gaziantep'te bir yıl içerisinde sınır değerlerin aşıldığı gün sayısının 120 ile 140 gün aralığında olduğunu ifade etti.
Sınır değerlerin aşılması hususunun kaygı verici olduğunu vurgulayan Taşdoğan, "Hava kirliliği birçok hastalığı da tetiklemektedir. Özellikle solunum yolları ve kalp hastalıklarına yol açmaktadır. Hava kirliliğine neden olan kaynaklar evsel ısınma, araç yoğunluğu ve düzensiz sanayi işletmeleri başta gelmektedir. Sanayi şehri olan Gaziantep'in önemli sorunlarından birisi de ambalaj atıklarının kontrolüdür. Bu konuda çalışmalar olsa da yeterli düzeyde değildir." diye konuştu.
Yaşanan sorunlara karşı kentte olumlu gelişmelerin yaşandığına da değinen Taşdoğan, " ABD
'ye kaçırılmış Çingene Kızı mozaiğinin parçalarının yıllar sonra vatanına kavuşmasına şahit olacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığı 6 yıl süren mücadelenin sonucunu almış ve Çingeni Kızı'nın kayıp parçalarını ait olduğu topraklara kavuşturmuştur. Bu konuda mesai harcayan herkesi tebrik ediyor, şehrimiz adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Milletvekili,Milliyetçi Hareket Partisi,Gaziantep
29 Kasım 2018 Perşembe 11:23