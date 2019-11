MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'dan 10 Kasım mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, Gazi Mustafal Kemal Atatürk'ün 81. ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, Atatürk'ün ölümünün 81. yılı nedeniyle yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tün askeri ve siyasi bir deha olduğunu ve bunun dost, düşman herkes tarafından kabul edildiğini vurguladı.Taşdoğan yayılamadığı mesajında, "Dünya genelinde tarih üzerine otorite kabul edilen üstatlar, çok az isim üzerinde ittifak etmişlerdir. Bu çok az isimlerden biri de şüphe götürmez bir şekilde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. Askeri ve siyasi bir deha olduğu dost düşman herkes tarafından kabul edilmiş, onun bu dehası en sağlam mermerlere sonsuza dek silinmeyecek şekilde kazınmıştır. Ki o mermerler, Türk'ün asil ruhundan damıtılmış, mukaddesatın ve milli cevherin mayasıyla harmanlanmıştır. Mümtaz bir Türk milliyetçisi olan Gazi Paşa'mız, bunu her fırsatta belirtmiş, her hamlesinde de milli bir devlet kurma gayesi gütmüştür. Hayatını okuduğumuz zaman, aksiyonun, onun karakteri olduğu aşikardır. Daha çocuk denecek yaşta annesinden gizli bir şekilde askeri okul sınavlarına girmesi, aslında vatan ve millet için ne büyük işler yapabilecek gözü karalığa malik olduğunu izah ediyor. Büyük kahramanlar hep, mütemadiyen inisiyatif alabilen, gözünü daldan budaktan esirgemeyen dava adamlarında çıkmadı mı, işte Atatürk'ün zannımca en ulvi vasıflarından biri de buydu. 'Gerekirse, gider tek başıma düşmanla savaşırım' diyebilecek yürek ve vatan sevgisidir onu büyük yapan. Tek başına gider mi, giderdi. Çünkü o, Türk tarihini en teferruatlı haliyle tahsil etmiş, ecdadın o şanlı mazisiyle ruhunu, yüreğini ve bileğini terbiye etmişti. Biliyordu ki 'Muhtaç olduğu kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttu'. Türk, idareci ve teşkilatçıdır. Cumhuriyet tarihi, en kısıtlı imkanlarla çok büyük işler yapıldığının tarihidir. Ortak bir ülkü etrafında yekvücut olunduğu vakit dahili ve harici hasımlara karşı dünyanın kaç bucak olduğunu gösteren bir tarihtir. Milli olmayan hiçbir gücün himayesine girilmeyeceğini, bağımsızlığın Türk'ün asıl olan karakteri olduğunu, bu coğrafyanın ezeli ve ebedi sahibinin bizler olduğunu bütün dünyaya haykıran bir tarihtir. Cumhuriyet tarihi, muzaffer bir milletin, düğünüydü. Küllerinden yeniden doğmuş, iktisadi, ilmi, sosyolojik, maarif, sağlık gibi her alanda çağdaş adımlar atılmıştı" dedi.Taşdoğan mesajının devamında, "Yüce Türk milleti elbette Ata'sını unutmayacaktı. Çünkü O, yol göstericiydi. Geçen her gün fikirlerinin daha da gençleştiğini hayret ve minnet ile idrak etmekteyiz. Yakın coğrafyamızın hali hazırdaki durumuna baktığımız vakit onu bir kez daha gurur ve özlemle yad ediyoruz. Çünkü görüyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti devleti muazzam bir sağlam temel üzerine oturtulmuş. Yakın coğrafyamızda her şeye rağmen dimdik ayakta durabilen tek ülke aziz vatanımızdır. Bunu şüphesiz bizi ilme, irfana, teknolojiye, bilime, çağdaş hukuk anlayışına ve en önemlisi demokrasiye sıkı sıkıya bağlı kalmamızı öğütleyen yüce Atatürk'e borçluyuz. Ölümü, yok olma, olarak algılayanlar, elbette bazı noktaları algılayamazlar. Ölüm, eser bırakmış insanlar için sonsuza dek yaşayacağının teminatıdır. Zira onlar ölümleriyle kalplerde yaşamaya başlar. Ezelden var olan, ebede kadar da var olacak olan büyük Türk milleti kusursuz bir sanat eseri emanet almıştır. İşte bu eser Türkiye Cumhuriyeti Devleti, eserin sahibi ise Mustafa Kemal Atatürk'tür. Hepimiz emanetin sahibi, koruyucusu, bekçisiyiz. Gazi Paşa'nın işaret ettiği istikamette son nefesimize kadar ilerlemeye devam edeceğiz. Modern dünyanın her türlü ilim ve tekniğine sahip olacak, kendi mukaddes değerlerimizi, milli hassasiyetlerimizi tavizsiz bir şekilde muhafaza ve müdafaa edeceğiz" ifadelerini kullandı.Taşdoğan mesajına son verirken, "Ölümünün seksen birinci yılında yüce Atatürk'ü rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad olsun. Emaneti emin ellerde. Vefalı ve onurlu gençliğimiz ilelebet onun izinden yürüyecektir. Çünkü Atatürk gençliği yukarıda kısaca bahsettiğim gerçeklerin çok çok daha fazlasını bilip, hayatına tatbik etmektedir" diye konuştu. - GAZİANTEP