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MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'dan koronavirüs tespitine yönelik çalışma

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın da arasında yer aldığı grup tarafından geliştirilen "Yapay zeka ile radyoloji görüntüleme" adlı bilgisayar programıyla akciğer tomografilerinin seri şekilde taranıp yeni tip koronavirüsün daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.

30.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 30.03.2020 14:31
MHP Gaziantep Milletvekili Taşdoğan'dan koronavirüs tespitine yönelik çalışma
MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan'ın da arasında yer aldığı grup tarafından geliştirilen "Yapay zeka ile radyoloji görüntüleme" adlı bilgisayar programıyla akciğer tomografilerinin seri şekilde taranıp yeni tip koronavirüsün daha hızlı tespit edilmesi hedefleniyor.
Doktor olan Taşdoğan, geliştirdikleri yazılımı Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Taşdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya ve Koronavirüs Bilim Kuruluna gösterdikleri mücadele dolayısıyla teşekkür etti.
Yapay zekanın veriyi çok hızlı işlediğini ve bu nedenle çeşitli branşlarda kullanıldığını hatırlatan Taşdoğan, kendilerinin de koronavirüsün tespiti için yerli bir program geliştirdiklerini aktardı.
Programın, çekilen akciğer tomografilerini hızlıca analiz edip sonuç verdiğini ifade eden Taşdoğan, şöyle devam etti:
"Binlerce çekilmiş normal akciğer tomografisi ve Ankara'dan, İstanbul'dan ve İzmir'den ulaşılabilen kovid pozitif tomografi bulguları toparlandı. Bilimsel alt yapısı geniş bir heyetle bir çalışma yürüttük ve böyle bir ürün ortaya çıktı. Radyolog Murat Yüce, enfeksiyon hastalıkları uzmanı Ahmet Rıza Şahin ve benim katılımımla uzmanlık altyapısı tasarlanmış olan bu yapay zeka uygulaması, Mert Solkıran tarafından Kahramanmaraş Teknokent bünyesinde çalışır hale getirildi. Bunu da milletimizin hizmetine sunmak için Sağlık Müdürlüğüne takdim etmeye geldik. Bu uygulamamız sayesinde radyoloji uzmanlarının iş yükü hafifleyecek ve her saniyede bir tomografi bakma imkanı oluşacak ve yüzde 99,76 isabet oranıyla okunacak."
Taşdoğan, küresel salgın durumunda hastalığın tanınması ve hasta kişilere temas etmiş kişilerin izole edilmesinde zamanın çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şu bilgileri paylaştı:
"İş yoğunluğundan arkadaşlarımız çok fazla yorulmaktadır. Böyle bir yapay zekayla, akciğer bulgusu ilk oluştuğunda, henüz tanı koyacak laboratuvar hazırlıkları olmayan yerlerde bile, tomografiyle bu kovid mi değil mi, en azından durum yönetilebilecek. Hızlı, bir saniye içerisinde sonuç verecek bir programdan bahsediyoruz. Dolayısıyla eğer kovid pozitif bir hasta gelirse hemen önlemleri alınabilecek ve hastane çalışanları kendi önlemlerini alabilecek. Tabi yatırdıktan sonra doğrulama testleriyle pozitif doğruysa tedavisine bir an önce başlanacak. Zaman kaybetmeyeceğiz çünkü zaman bu hastalıkta en önemli durum."
Gaziantep İl Sağlık Müdürü Serdar Sarıfakı da çalışmanın çok faydalı olduğunu ve sağlık çalışanlarına zaman kazandıracağını söyledi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Milletvekili, Koronavirüs, Gaziantep, MHP, Güncel
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