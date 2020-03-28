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MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından kan bağışı

Milliyetçi Hareket Partisi Gaziemir İlçe Başkanlığı Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

28.03.2020 13:50 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:56
MHP Gaziemir İlçe Başkanlığından kan bağışı
Milliyetçi Hareket Partisi Gaziemir İlçe Başkanlığı Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
İlçe Başkanı Köksal Koç, yaptığı açıklamada yaşanan süreçte kan stoklarının azaldığına dikkat çekerek, "Biz de MHP İzmir İl Başkanımız Veysel Şahin önderliğinde ilçelerimizde kan bağışı kampanyası başlattık. Malum virüs hayatımızı zindan ediyor, Fakat unutmayın, ameliyat olacak hastalar, kazazedelerin kan ihtiyacı hepimize emanet. Yoğun katılımları için ülküdaşlarımıza, kıymetli çalışmaları ve gayretleri için Türk Kızılay Gaziemir Şube Başkanımız Davut Dinçel'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Öte yandan sokak hayvanlarımız için çöp tenekeleri yanına bir kap su bir kap yemek bırakmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Gaziemir, MHP, Güncel

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