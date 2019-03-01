MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın'dan "Bozkurt" Açıklaması

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, Avusturya'da "aşırıcılık ve siyasal İslam ile mücadele" gerekçesiyle aralarında MHP ve Ülkü Ocaklarının kullandığı "Bozkurt" işaretinin yasaklanmasını değerlendirerek, "PKK'nın veya diğer terör gruplarının yaptığı bir takım eylemlere matuf işaretleri bozkurt işareti ile karıştırmak bize en büyük hakarettir. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz" dedi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın seçim çalışmaları kapsamında Çorum'a geldi. İlk olarak Bayat ilçesini ziyaret eden Yavuz, daha sonra Çorum'da tarihi ayakkabıcılar arasında esnaf turu yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, ziyaretlerde partisinin Çorum Belediye Başkan adayı Kenan Şahin'e destek istedi.Prof. Dr. Kamil Aydın, Avusturya'da çeşitli gruplara ait işaret ve sembollerin kullanımını yasaklayan "Sembol Yasası"nın yeni olmadığını ancak yeni uygulamaya konulmasının düşündürücü olduğunu belirtti. Avrupa Karma Parlamentosu üyesi olduğunu hatırlatan Aydın, "Gerek gençlik teşkilatları, gerek federasyon olarak Avrupa'da en güçlü siyasi yapıya sahibiz. Hatırlarsanız iki gün önce PKK'lı teröristler Avrupa Karma Parlamentosunun Strazburg'daki binasını bastılar. Cam, çerçeve kırıp yıktılar. Aslında burada Avrupa'nın Türkiye'ye karşı iki yüzlülüğünü, çifte standardını çok ciddi ve net bir şekilde görüyoruz. Aslında zarar veren PKK, zarar veren IŞİD, zarar veren DHKP-C'nin yurt dışı uzantıları ama bir türlü burada tarihten gelen husumetten dolayı malumunuz biliyorsunuz kuşatmalardan bu tarafta Avusturya'nın Türklere karşı bir fobisi var. Orada bizim teşkilatlarımızın varlığı, masum Türk vatandaşlarımızın, ekmeğinin peşinde olan vatandaşlarımızın varlığı onların emniyeti içinde bir teminattır. Bunlar sapla samanı karıştırdıkları için bir zamanlar kendilerinin saklayıp besledikleri PKK'lı teröristlerin artık bugün onların kontrolünden çıktığı için amaç güya onları engellemek adına bir yasak koyarken, hamle yaparken tarihi husumetten dolayı da gerçekten bulunduğu ülkenin her türlü değerlerine sahip çıkan, saygılı olan bir iradenin de yaptığı öze dönük işaretini bozkurt işaretini de bunların arasına katıyorlar. Bu kabul edilebilir değil" diye konuştu.Yasa ile ilgili hukuki çalışmanın başlatıldığını hatırlatan Aydın, "Federasyon Başkanımız Cemal Çetin, bunun hukuki kovuşturmasını, takibini yapacak. Biz bunun takipçisiyiz. Bozkurt'tan iç mihraklardaki PKK'lılar gocunuyor, dış mihrakları da gocunduğu görülüyor. Allah'ın izni ile biz hukuki yollarla bunun sapla samanın karıştırılmaması adına, PKK'nın veya diğer terör örgütlerinin yaptığı bir takım eylemlere matuf işaretleri bozkurt işareti ile karıştırmak bize en büyük hakarettir. Biz bunu kabul edilemez buluyoruz. Gerekli girişimleri yaptık takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. MHP olarak önceliklerinin bu ülkenin birliği beraberliği olduğunu vurgulayan Aydın, "Birlik olmadan, dirlik olmadan son yurdunda burayı bize reva görmeyen iç ve dış mihrakların gözünü bize diktiği süreçte 15 Temmuz'dan hareketle bunu söylemek zorundayız. Çok daha dikkatli olup, önceliğimiz bayrağımızdır. Vatanımızdır. Devletimizdir. Bunlardan taviz vermeden mahalli idareler seçimlerine gireceğiz" diye konuştu.Aylar öncesinden adını koydukları zillet ittifakının tuzaklarına, kumpaslarına düşmeden özellikle PKK'nın sesinin soluğunun kesildiği bir süreçte PKK'ya kravat takarak, resmi elbise içerisine sokarak şehirlere taşıma projesinin oyununu bozan bir parti olmak istediklerini anlatan Aydın, konuşmasında şunları kaydetti:"Böyle bir kararlığımız vardır. Onun için buna dün de zillet diyorduk, bugün de zillet diyeceğiz, yarında diyeceğiz. Gerçekten hiçbir ortak yönü olmayan dört farklı benzemezin bir araya gelmesini anlamış değiliz. Cumhur İttifakı'nın duruşu ve merkezine koyduğu temel ilkeler bellidir. Devleti Aliye'nin varlığıdır, ebet müddet varoluşudur. İç ve dış güçlere karşı taviz vermemek vardır. Bayrağın gönderde kalması vardır. Vatanın bölünmemesi vardır. Bu milletin azim ve kararlılığı onlara hiçbir yerde fırsat vermeyecektir. Metropol kentlere terörü taşıyamayacaklar. Cumhur İttifakı olarak biz buna karşı çıkıyoruz. Biz bu ittifak ruhuna da halel gelmesin istiyoruz. Genel prensibimiz budur. Birbirimize olan farklılık prensibimizi bozmadan, bir demokratik şölen içerisinde yarışımızı sürdüreceğiz"Aydın'a esnaf ziyaretinde MHP Çorum Belediye Başkan Adayı Kenan Şahin, MHP İl Başkanı Arslan Kaynar, Merkez İlçe Başkanı Ertuğrul Onan, Ülkü Ocakları İl Başkanı Muhammed Yavuz Ünlü ve partililer eşlik etti. - ÇORUM