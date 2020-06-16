MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, deprem bölgesinde incelemede bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türk Grubu Üyesi Kamil Aydın, Bingöl'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.

16.06.2020 18:37 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:43
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Türk Grubu Üyesi Kamil Aydın, Bingöl'deki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu.
Bingöl'de önceki gün ve dün meydana gelen depremlerden etkilenen Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyünde incelemelerde bulunan Aydın, vatandaşları ziyaret etti, onların sorunlarını dinledi.
Aydın, doğal bir afetin üzüntüsü içerisinde olduklarını, vatandaşların duygularına, düşüncelerine tercüman olmak için geldiklerini söyledi.
Bütün Türkiye'ye geçmiş olsun dileğinde bulunan Aydın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin selamlarını getirdiğini aktardı.
"Yaraları bir nebze sarmaya katkıda bulunabilirsek ne mutlu bize. Sayın Genel Başkanımızın direktifleri doğrusunda büyük bir heyetle buradayız. Elmalı köyü depremin fazla hissedildiği alan. Heyetle vatandaşımızın sıkıntılarını bir nebze paylaşma noktasında katkıda bulunmak için buradayız" diyen Aydın, incelemeleri sırasında küçük bir sarsıntı yaşadıklarını da belirtti.
Devletin elini birçok anlamda uzattığını ifade eden Aydın, şöyle devam etti:
"Çadır ihtiyacımız merkezde, köyümüzde yok gibi ama özellikle yaylalarda mezralarda kalan vatandaşlarımız var onlara maalesef henüz çadırlar belki de yol, ulaşım sıkıntısından dolayı ulaştırılmamış. Devletimizin yetkili makamlara sesleniyoruz, buralarda da inşallah çadırlarımız oluşturulursa, bir diğer önemli husus sarsıntılar sürdüğü için insanlar evlere korkudan giremiyor. Temel ihtiyaçların giderilmesi noktasında portatif birtakım imkanlar buraya bir an önce sağlanırsa daha rahat olur. Allah'a şükür can kaybı yok. Bir şehidimiz var. Şehidimizin ailesine taziye ziyaretinde bulunacağız."
Depremde telef olan hayvanların bulunduğunu anlatan Aydın, "Onları da Allah'ın izniyle devletimiz karşılayacak güçtedir. Bütün yetkili organlarıyla buradadır. Eksiklikler de giderilirse bölge halkı daha rahat olacak. Burada hizmet veren çok geniş bir kitle de var. Onların da iyi hizmet verebilmeleri açısından bu imkanların biran önce temin edilmesi noktasında gerekenler yapılırsa çok mutlu olacağız." ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, deprem bölgesinde incelemede bulundu

Kaynak: AA

Etiketler: Bingöl, Deprem, Aydın, MHP, Güncel, Haber

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