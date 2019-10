MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın : "Şimdi Türkiye artık yolu açılan bir ülke olmaktan çıktı, yolu açan bir ülke moduna girdi"Güvenlik koridoru Rusya ve ABD tarafından kabul edildi ama Avrupa bu konuda halen daha ipe un seriyor""Dünya alanında 25 milyon civarında bu göçten, ekonomik ve güvenlik odaklı bir göç hareketliliği var""Barış Pınarı gibi hakikaten adına uygun bir harekat yapıldı""Dünya literatürlerine başarı öyküsü olarak kayda geçecek bir harekattı, çünkü bir sivilin burnu kanamadı"ERZURUM - MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Türkiye'nin artık yolu açılan bir ülke olmaktan çıktığını, yolu açan bir ülke moduna girdiğini söyledi. MHP Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, NATO Parlamenterleri, ASAMBLE, Avrupa Karma Parlamentosu, Güvenlik İş Birliği Komisyonu üyesi Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti. İHA Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile görüşen Prof. Dr. Aydın, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.Türkiye'nin artık yolu açılan bir ülke olmaktan çıktığını, yolu açan bir ülke moduna girdiğini dile getiren Prof. Dr. Aydın, "Allah'a şükür. Yani Türkiye bölgesinde bir lider olma yolunda büyük mesafeler kat etti" dedi.Şimdi toplantılarda sıklıkla dile getirilen uluslararası küresel de üç önemli sorundan bahseden Prof. Dr. Aydın, "Bunlardan birincisi siber saldırılan, yani bilgi teknolojilerini kötüye kullanılması, sosyal medyanın kötüye kullanılması, bilgi algı operasyonları bir takım bilgiler, haberler yayma hatta malumunuz Amerika'da ki seçimlere dahi müdahil edildiğine dair soruşturma dosyaları var.İkinci olarak birde terör, küreselleşen bir terör, bakıyorsunuz ki bir terör olayını bu gün Fransa Paris'te oluyor ertesi günü Londra'da, bir bakıyorsunuz ta gidip İzlanda'da oluyor, ya da Japonya'da oluyor. Bu da çok önemli bir sorun. Şu anda NATO'nun da, Birleşmiş Milletlerinde, Avrupa Birliği'nin de üzerinde önemle durduğu üç somut iki ayağı.Bunlara bağlı olarak bir de son zamanlarda kontrolsüz göç hareketleri var. İllegal göç hareketleri var. Dünya alanında 25 milyon civarında bu göçten, ekonomik ve güvenlik odaklı bir göç hareketliliği var. Burada da en büyük bedel ödeyen ülkemiz yani Türkiye'dir. Malumunuz biliyorsunuz zaten geçiş güzergahında yani transit yol üzerinde olduğumuz için doğudan batıya göç hareketliliği, işte Afganistan odaklı Erzurum bu konuda çok büyük bedel ödüyor ve siz bunları da takip ediyorsunuz. Bu yetmemiş gibi bir de güney sınırımızdan büyük bir göç dalgası yaşadık. Üç buçuk milyon civarında toplam 4 milyonu aşan bir göçmen yani kontrolsüz göçmen kitlemiz var. Büyük bedeller ödedi ülkemiz. Birlerde dedik ki uluslararası bunu birlikteliklerden talep ediyoruz. NATO'dan talep ettik tık yok, Avrupa Birliği'nden gerekli yardımı alamadık. O zaman göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Kararlığımızı verdik ve hatırlarsanız Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile gerçekten adına matuf konu bölgeye rahat ve huzur getirmek, barışı hissetme adına yaptık. Bunun üçüncü ayağı da Barış Pınarı harekatı adı altında gerçekleştirdik. Çok ta başarılı gitti. Dünya literatürlerine başarı öyküsü olarak kayda geçecek bir harekattı, çünkü bir sivilin burnu kanamadı, halbuki Rusya İdlip'de bombardımanda bir sürü sivilin terörle mücadele edeyim derken bir sürü sivilin de ölümüne neden oldu. ABD Afganistan'da aynı işleri yaptı, Taliban ile mücadele edeceğim derken bir sürü sivili katletti. Ama Türkiye TSK olabildiğince hassas davrandı. İlmek ilmek bir operasyon gerçekleştirdi. Bütün dünya kamu oyunun karşı durmasına rağmen. Epey bir mesafe kat ettik, Niye bir sınırımızın emniyeti için, biz artık kendi güvenliğimizi kendimiz sağlayacağız. NATO Müttefik üyesiyiz ama yardım alamadık, biliyorsunuz hatta Patriotlar bile sökülüp götürüldü. Bu süreci yaşadık. İkinci olarak buradayız yani Avrupa elli bin veya yüz bininin hesabını yaparken ben üç buçuk milyonu bir anda kucağımda gördüm. O zaman kaçınılmaz bir harekattı ve adı Barış Pınarı gibi hakikaten adına uygun bir harekat yapıldı" diye konuştu.Amaç bir terör devleti Kurup İsrail'e bir kalkan oluşturmakBölgedeki asıl amacın bir terör devleti oluşturarak İsrail'e kalkan oluşturulmak olduğun dile getiren Prof. Dr. Aydın, "Batının burada Türkiye'nin kararlılığını görünce hem NATO ülkeleri, özellikle ABD bölgedeki büyük gücün iddiası var, Rusya'nın da iddiası var, merkezi Suriye hükumetinin de birazcık destekleri var, ABD nin de oradaki bizim terörist yapı dediğimiz çok açıca YPG/PYD orada bir taşeron kullanma zihniyeti söz konusu buradaki amaç ne bir terör devleti kurup İsrail'e bir kalkan oluşturmak. Onun emniyetini sağlama ve Orta Doğu'ya bir hançer sokmadır. İsrail devleti ile bir hançer sokmamış mıydı, bir hançer daha sokmak, biz buna müsaade etmedik, kararlı bir şekilde bu araya girdik malumunuz şimdi bu sefer ne oldu dün bizi ciddiye almayanlar barış masasına çağırdılar, görüşelim dediler. Aman durdurulsun dediler. Öncesinde 13 maddelik ABD ile bir mutabakat sağlandı, gerçekten Türkiye masa görüşmeleri adına diplomasi adına büyük bir başarı. Hem onun maddelerini analitik ettiğimiz zaman görüyoruz. Rusya bunu görünce aynı şeyi kendisi de biz özellikle dedik ki biz o hattın tamamen temizlenmesinden yanayız. Dolayısıyla 32 kilometre derinlikte ve tüm sınır hattımız boyunca bizim orada M4 karayoluna varan sınıra kadar bir temizlik harekatı düşünüyoruz. Bunu iki şey için bir kendi emniyetimiz ikinci olarak bizde gerçekten vatan hasreti çeken o bölgeden göç etmiş bir an önce topraklarına güvenli bir şekilde dönmek isteyen insanlara bir ortam hazırlamak. Bunu daha önce Afrin civarında geriye göç oldu bunu da yapacağız dedim, bu sefer Rusya ile bir görüşme yapıldı. Soçi'de burada çok net bir şekilde 10 maddelik taslak ortaya konuldu, burada en önemli husus bir kere bölgedeki terör ile mücadelede göçmen ağırlıklı sorunumuzun üstesinden gelme iddiamız karşılık buldu. Biz İnşallah orayı güvenlikli bir bölge yapıp oraya geriye dönüş olarak yapmak. Bu Rusya ve ABD tarafından kabul edildi ama Avrupa bu konuda halen daha ipe un seriyor. Kirli propagandalar yapıyor. Farklı iddialar, orada Kürtlere uygulanan bir soy kırım varmış, hal bu ki Türkiye'ye gelen göçmenler arasında 300 bin Kürt kökenli kardeşimiz var. Biz aynı zamanda onlarında bir an önce geriye gidip yuvalarına dönmelerini istiyoruz. Orada illegal bir PKK uzantısının oradaki bütün etnik gruplara yaşattığı bir zülmet var, bir sıkıntı var. Önemli olan buradan bir an önce kurtulmak, masa başında da bunu Allah'ın izni ile planlı programlı bir şekilde görüşmeler ile taçlandırdık. Şu anda inanın bölgede hasım hane düşüncede olanların dışında bütün dünya kamuoyu Türkiye'nin bu konuda çok yapıcı bir yol izlediğini ve büyük bir kazanım elde ettiğini çok rahat bir şekilde itiraf ediyorlar" şeklinde konuştu.