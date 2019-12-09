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MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın kayınvalidesi toprağa verildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın, 87 yaşında vefat eden kayınvalidesi Keziban Kanlıer'in cenazesi Yozgat'ta defnedildi.

09.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:28MHP Genel Başkan Yardımcısı Durmaz'ın kayınvalidesi toprağa verildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın, 87 yaşında vefat eden kayınvalidesi Keziban Kanlıer'in cenazesi 'ta defnedildi.
Kanlıer için Yerköy ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Molla Hüsrev Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazın ardından Kezban Kanlıer'in naaşı, Kale mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve yakınları, MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Taytak, MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Sözlü, MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, AK Parti Yozgat İl Başkanı Çelebi Dursun, MHP Yozgat İl Başkanı Ferhat Altan, Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ve vatandaşlar katıldı.

Sadir Durmaz, Yozgat, MHP, Güncel

Kaynak: AA

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